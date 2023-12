Voleibolista pampeana campeona, con San Lorenzo, de la Copa Osmita 2023

La pampeana Alana Valdez Bonhet se consagró campeona con San Lorenzo de Almagro de la Copa Osmita 2023, certamen que reúne a los ocho mejores equipos del Torneo Metropolitano de Voley. Con la santarroseña de 18 años, que llegó al Ciclón a principios de año, Las Matadoras vencieron en sets corridos a Estudiantes de La Plata con parciales 17-25, 21-25 y 18-25 para coronarse en la cuarta edición de la Copa.

El camino comenzó en la fase previa, donde San Lorenzo enfrentó a San Gregori y Ferro, ambos partidos con triunfo, asegurándose la clasificación a cuartos de final. En esa instancia, San Lorenzo superó a Banco Provincia mientras que en semifinales eliminó a Boca Juniors.

Campaña.

«El torneo que hicimos fue una locura. Estuvimos trabajando todos los días esforzándonos cada día para llegar de la mejor manera», sostuvo ayer Alana en diálogo con periodistas del diario La Arena.

“También se nos hizo más simple por el buen grupo que formamos y por la calidad de jugadoras que tenemos en el plantel», añadió la santarroseña ex Escuela 221.

En relación al cuerpo técnico encabezado por Mario Gallego, Valdez sostuvo que fue una parte fundamental en la obtención del campeonato. «El cuerpo técnico ayudó, acompañó y cuidó desde el primer día y, por suerte, pudimos coronarlo ganando la Copa», señaló la pampeana que puede jugar de opuesta o punta receptora.

Inicios.

Alana Valdez nació en Santa Rosa hace 18 años y dio sus primeros pasos en el vóley en la tradicional Escuela 221, una institución histórica dentro de la disciplina a nivel provincial.

«Empecé a jugar a los 8 años. Primero empecé acompañando a mis hermanas y siempre me quedaba a entrenar con las chicas más grandes», comentó la santarroseña que fue parte de los procesos de los seleccionados pampeanos que compitieron en los Juegos Epade y en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

«El año pasado, gracias a la gestión de Darío López que fue mi entrenador en la selección provincial, me dieron la posibilidad de realizar una prueba en San Lorenzo, en ese momento a través de Mario Gallego, que ya era el entrenador», contó Valdez.

«Darío me había recomendado con Mario y me citaron a una prueba en las vacaciones de invierno», sostuvo. Y agregó: «Fui la primera semana, creo que los dos primeros días. Luego, un día en el gimnasio, me llamaron para avisarme que había quedado y que podía viajar a Buenos Aires cuando quiera».

Valdez, que tenía 17 años, decidió esperar seis meses para reacomodar sus cuestiones personales y arribó al Ciclón durante el 2023.

Adaptación.

«Pensé que la adaptación iba a ser más complicada de lo que fue pero fue bastante simple. Más allá de que no conocía a nadie y al principio cuesta un poco», se sinceró la jugadora. «Pero me ayudaron mucho en el club, Mario y su cuerpo técnico y las propias jugadoras. Al principio me costó pero me adapté bien y rápido. Pensé que me iba a resultar más difícil», dijo.

Alana, de vacaciones por las fiestas, retornará a los entrenamientos del Ciclón el próximo 3 de enero de cara a la temporada 2024. «El objetivo es continuar por el proceso como jugadora profesional, crecer y poder lograr más cosas en el deporte», analizó la pampeana que afrontará la temporada de la División de Honor.

Comentarios

Comentarios