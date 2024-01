Rige alerta por calor para departamentos de La Pampa y el resto de la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para el primer día del nuevo año alertas de nivel amarillo por tormentas para sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Rio Negro, a la vez que rige una alerta amarilla por calor para gran parte de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.

Para la jornada de hoy rige una alerta por tormentas en el centro y este de Salta; el sudeste de Jujuy; casi todo el territorio de la provincia de Tucumán; y una porción de Santiago del Estero, en la ciudad capital, Atamisqui, Banda, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Hacia el sur del país también se encuentra vigente un alerta por tormentas para esta noche en el noreste de Río Negro, en las localidades de Avellaneda y Pichi Mahuida.

Estas zonas serás afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, y pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual, según precisó el SMN.

Para la población bajo alerta, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por calor para el oeste de La Pampa; el este y sur de Neuquén; el oeste y centro de Río Negro; y el oeste de Chubut.

Para esta tarde se prevén temperaturas máximas de 34 grados en Puelén, en La Pampa; 34 grados en la ciudad de Neuquén; 31 en Zapala, también en Neuquén; 34 en General Roca, en Río Negro; y 27 en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El nivel amarillo implica temperaturas que «pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas», indicó el SMN.

Frente a las altas temperaturas para la Patagonia, el organismo nacional recomendó aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas; evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; y reducir la actividad física.

