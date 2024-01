Antú Hernández jugará en Defensores de Belgrano en la Primera Nacional

El mediocampista santarroseño Antú Hernández se convirtió ayer miércoles en nuevo refuerzo de Defensores de Belgrano, de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, que comenzará en febrero próximo. El zurdo de 28 años viene de jugar en Racing de Córdoba, donde jugó los últimos encuentros de la temporada tras una larga recuperación producto de una enfermedad que lo acechó durante la pretemporada 2023, que lo tuvo internado varias semanas.

El Melli fue presentado ayer por el Dragón, a través de sus canales oficiales: «Antú Hernández es nuevo jugador del Dragón. El volante izquierdo de 28 años proviene de Racing de Córdoba y registro pasos por Villa Mitre de Bahía Blanca y Sansinena, entre otros», expresó el club en sus redes sociales.

Hernández, que en La Pampa jugó en Deportivo Mac Allister, All Boys, General Belgrano y Ferro de General Pico, entre otros, tendrá así otra temporada en la segunda categoría del fútbol argentino, tras brillar en 2022 en el Torneo Federal «A» con Villa Mitre de Bahía Blanca. Con el elenco bahiense, disputó la final del certamen por el ascenso justamente ante Racing de Córdoba que logró el ascenso. Antú también registra pasos por Sansinena de General Cerri, publicó el diario La Arena.

Otros pampeanos.

Antú Hernández se suma así a otros pampeanos que disputarán el Torneo de Primera Nacional. Lautaro Parisi, de último paso por Gutiérrez de Mendoza en el Torneo Regional, fue presentado como nuevo jugador de Quilmes mientras que ayer Mitre de Santiago del Estero presentó a Tobías Coppo, el ex Ferro de Pico que se formó en Vélez y viene de jugar en Chaco For Ever.

El torneo.

La Primera Nacional se dividirá en dos zonas. Zona A: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Güemes, Deportivo Maipú, Brown de Puerto Madryn, Quilmes, Arsenal, Tristán Suárez, Estudiantes y Talleres (RE).

Zona B: Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Dep. Morón, Defensores Unidos, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Aldosivi, Mitre, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo y Almagro.

Cada uno de los grupos tendrá 19 integrantes y habrá dos encuentros interzonales, ida y vuelta. El ganador de cada una de las zonas dirimirá el primer ascenso a Primera División, en partido final a jugarse en estadio neutral.

El segundo ascenso se resolverá a través de un Reducido, al que clasificarán los equipos ubicados entre las posiciones segunda y séptima, de cada uno de los grupos, más el perdedor de la final.

