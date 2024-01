Ziliotto y dirigentes de partidos políticos acordaron una “defensa irrestricta de La Pampa”

El gobernador Sergio Ziliotto y dirigentes de todo el arco político pampeano se reunieron hoy, por espacio de dos horas, y coincidieron en valorar “el ámbito de diálogo y respeto, más allá de los disensos acerca de las cuestiones de fondo”, al tiempo que ratificaron “el pleno funcionamiento del Congreso Nacional como órgano supremo de debate y construcción de políticas públicas”. Además, todos alzaron la voz comprometiendo una “defensa irrestricta de La Pampa”.

Todos los asistentes destacaron positivamente la convocatoria del gobernador pampeano y, si bien reconocieron diferencias en particularidades, hubo plena coincidencia en la “necesidad de dialogar, respetar los disensos y, sobre todo, defender el rol del Congreso Nacional como órgano supremo de debate”, como forma de construir políticas públicas en el marco del respeto a las instituciones democráticas.

También hubo una manifestación unificada de defender de manera irrestricta a la provincia de La Pampa.

DEFINICIONES DEL GOBERNADOR

Durante la reunión, el gobernador aseguró a los presentes que desde el gobierno provincial «ratificamos la vocación de diálogo y resaltamos la necesidad del respeto irrestricto de la división de poderes”. “Y claramente –continuó- el Congreso Nacional es el ámbito superlativo para consensuar y definir las políticas públicas. En esto vamos a estar todos de acuerdo».

“Quiero resaltar el ámbito de diálogo, debate y disenso porque así se construye la democracia y creo que no tenemos que alejarnos de eso», enfatizó.

«No hay que escaparle a los debates. Pero siempre en los debates, cuando no hay acuerdo, se aplica la democracia y la representatividad que nos da el pueblo pampeano, y en los cuerpos colegiados se impone la mayoría”, expresó.

“Es lógico que no vayamos a estar de acuerdo en un 100 por 100, pero hay que debatir todo. Y cuando no hay acuerdo, se vota. No hay democracias buenas y democracias malas y lo planteo sabiendo que hoy mi espacio político y nuestros representantes en el Congreso Nacional, parten de una minoría. En el marco de la democracia, las autoridades del Senado de la Nación impusieron la mayoría. Entonces, cuando nosotros imponemos la mayoría porque la gente nos votó mayoritariamente también es democracia”, señaló.

“BENEFICIAR A LA MAYORÍA DE LOS PAMPEANOS…”

Ziliotto dijo que «nunca se me ocurrió generar una especie de DNU porque en La Pampa funciona la división de poderes. ¿Hay que mejorar?, por supuesto que hay que mejorar. Es cierto que en La Pampa, todas las leyes del oficialismo salieron, pero porque tenían por objetivo beneficiar a la gran mayoría de los pampeanos”. Y ejemplificó: “si yo, por ejemplo, mando una ley para eliminar el 82% móvil de jubilados, no la van a votar los diputados míos. Y las normativas de Nación, en el fondo, no benefician a las mayorías».

El mandatario pampeano insistió con la defensa de la división de poderes y el rol del Congreso de la Nación. «Lo que no podemos es votar la democracia porque la gente votó un presidente, no votó un monarca», dijo.

“Este ámbito no termina hoy, esperemos que no tengamos que debatir que se están avasallando las libertades de la democracia. Todos los legisladores nacionales tienen como bandera defender la democracia», concluyó.

La reunión fue encabezada por el primer mandatario, junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral. Y estuvieron presentes en representación de los partidos políticos: Daniel Lovera (PJ); Federico Guidugli y Nadia Ancin (UCR); José Vázquez y Marta Martínez (Mofepa); Francisco Garmendia y Alba Fernández (Humanismo); Victoria Huala, Laura Trapaglia y Martín Ardohain (PRO); Graciela Vices y Martín Hussein (Partido Socialista); Martín Balsa y María Fernández (Encuentro por la Democracia y la Equidad); Mariano Alfageme y Martín Malgá (Patria Grande); Héctor Rolando (Frente Renovador); Sergio Ibaceta y Carlos Urmente (Partido Comunista); y Matías Traba, Leonardo Ananía y Jorge Diván (MID).

