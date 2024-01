Microsoft superó a Apple y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo

Con una valuación de mercado de US$ 2,89 billones, la multinacional tecnológica Microsoft destronó a su rival Apple y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo.

La acción de Microsoft cerró ayer con una suba de 1% a un valor de US$ 388,47 la acción, mientras que la de Apple se incrementó en 0,2% a US$ 185,92 la acción y un valor de capitalización de mercado de US$ 2,87 billones

La revalorización de Microsoft es síntoma de la creciente importancia que el mercado le otorga a la inteligencia artificial, campo en el cual Microsoft es uno de los mayores exponentes a través de su inversión en OpenAI, desarrolladora de Chat.GPT.

Además de ello, Microsoft incorporó esa tecnología en algunos de sus productos como el sistema operativo Windows, el buscador Bing, y en su software de productividad Office.

No se trata de la primera vez que Microsoft ocupa ese lugar: ya había sido la empresa con mayor cotización en Wall Street en los años 2000, 2003 y brevemente en 2020 y 2021.

Apple, en tanto, viene ocupando casi de forma permanente el primer lugar desde agosto de 2011, momento en el cual desbancó a la petrolera ExxonMobil.

“Cuando se las compara y se las contrasta a las dos, el crecimiento que Apple está mostrando no es nada especial, mientras que Microsoft hizo un mejor trabajo en ejecutar y demostrar el crecimiento en sus ingresos”, opinó David Katz, jefe de inversores en Matriz Asset Advisors a la agencia Bloomberg.

Katz, quién invirtió en ambas firmas, destacó que la firma estadounidense con sede en Redmond “posee un Pla más claro con la inteligencia artificial (IA), y realizó un buen trabajo articulando en acelerar su crecimiento para hacer más atractivas sus perspectivas de largo plazo”.

Evidencia de ello es que, en el inicio de este año, las acciones de Microsoft subieron 3,3%, motivadas por el optimismo ante la IA, mientras que las de Apple perdieron 3,4% ante crecientes preocupaciones por su crecimiento y tres bajas de calificaciones por analistas de mercado.

El año pasado, ambas firmas registraron fuertes alzas en sus cotizaciones, de 48% en el caso de Apple y de 57% para Microsoft.

En el caso de la empresa de la manzana, los analistas no le ven mucho margen de crecimiento, especialmente en cuanto a las ventas del iPhone, su producto estrella, al igual que el resto de su portfolio, cuyas ventas en la última temporada de fiestas no cumplieron con las expectativas del mercado.

La demanda de sus celulares cayó fuertemente en China, ante el estancamiento económico del país asiático y la recuperación de su rival Huawei.

Del mismo modo, los inversores dudan aún de la rentabilidad que tendrán los anteojos de realidad aumentada Vision Pro, que se lanzarán el próximo 2 de febrero a un costo inicial de US$ 3.499 en Estados Unidos.

De cara al futuro, el mercado prevé una suba de cerca de 8% para Microsoft en los próximos meses, lo cual resultaría en un valor de capitalización que superaría los US$ 3 billones, una cifra que sólo Apple pudo superarla en el pasado.

London Stock Exchange Group, firma financiera titular de la bolsa de Londres, estima que, en el último trimestre de 2023, los ingresos de Apple crecieron 0,7% a US$ 117.900.000, mientras que estima que los de Microsoft subieron 16% a US$ 61.100.000.

Ambas empresas, reconocidas en el pasado por la rivalidad que sostenían sus ex CEOs, Bill Gates y Steve Jobs, representan casi el 14% del valor de las firmas del índice S&P 500.

Por debajo de ellas se encuentra la petrolera Saudi Aramco, con una cifra apenas superior a los US$ 2 billones; y Alphabet (matriz de Google), Amazon y Nvidia, todas ellas por encima del billón de dólares.

La petrolera saudí ocupó brevemente el primer lugar en 2022, de la mano del alza del valor del barril del petróleo luego de la invasión rusa a Ucrania.

Comentarios

Comentarios