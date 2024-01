“La sociedad de la nieve” ingresó a la lista histórica de lo más visto en Netflix

La sociedad de la nieve (The Society of the Snow), dirigida por el cineasta español J.A. Bayona, logró posicionarse entre los contenidos más populares de Netflix, al registrar 51 millones de visualizaciones en sus primeros 11 días. El film, que narra el catastrófico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la Cordillera de los Andes en 1972, ya figura en la lista de las diez películas de habla no inglesa más vistas en la plataforma de streaming.

A la fecha, se encuentra en el décimo lugar y es superada, hasta ahora, por la ganadora del Oscar Sin novedad en el frente (en el puesto nueve con 52,1 millones de visualizaciones).

El título consiguió no solo un notable rendimiento en su lanzamiento digital, sino también un favorable reconocimiento por parte de la crítica.

Alcanzó un 90% de calificación en Rotten Tomatoes y fue mencionado en la preselección para los Oscar 2024 en categorías como Mejor película internacional, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor banda sonora y Mejores efectos especiales.

Asimismo, fue destacada en la lista previa de los BAFTA como potencial candidata a Mejor filme en lengua no inglesa y ya ha ganado premios en el Festival de San Sebastián y los EFA Awards.

Además, cuenta con múltiples nominaciones en los premios Goya, incluyendo Mejor película y Mejor director.

El largometraje se basa en la historia real de la Tragedia de los Andes y explora la angustiante experiencia vivida por los supervivientes del trágico vuelo, quienes, tras el impacto, quedaron varados a más de tres mil metros de altura con un clima adverso y sin esperanzas de ser rescatados.

A ello se suma el relato fidedigno de su lucha por sobrevivir, que incluyó decisiones morales extremas como el canibalismo y las acciones heroicas que llevaron a su rescate.

La metodología de Bayona para la ficción en pantalla implicó un acercamiento personal a los sobrevivientes, lo que enriqueció el proceso creativo y permitió que el director ofreciera una representación genuina y conmovedora de los sucesos.

