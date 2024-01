Falleció a los 58 años el actor David Gail

David Gail, conocido actor de Hollywood que saltó a la fama por su rol en la popular serie televisiva Beverly Hills 90210, murió a los 58 años, según confirmó su hermana, Katie Colmenares. Las causas de su muerte aún no fueron reveladas.

«Casi no ha habido día en mi vida en el que no estuviste conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera por mí», escribió en Instagram la hermana de Gail.

El actor también formó parte de otras producciones como General Hospital, Savanah y Port Charles, pero la fama la alcanzó cuando en 1991 lo convocaron para un rol menor en Beverly Hills 90210 y luego le ofrecieron el personaje que enamoraba a una de las protagonistas, Brenda Walsh, interpretada por Shannen Doherty.

David Gail continuó su carrera televisiva, pero con roles menos importantes en programas como ER o JAG y en 2021 apareció en el podcast sobre Beverly Hills 90210, recordando lo bien que lo había pasado allá por los años de gloria en la década del ’90.

Hace tiempo que no estaba haciendo trabajos actorales.

Su último personaje fue en 2008, en la película de terror The Belly of the Beast, mientras que en 2019 le puso su voz al videojuego Blacksad: Under the Skin.

A principios de la década del ’90, Beverly Hills 90210 fue una serie que irrumpió en la televisión estadounidense, pero se convirtió en un éxito mundial ya que hablaba de dramas adolescentes y sus personajes eran muy atractivos para el público.

David Gail ingresó al show para el rol de Stuart Carson, un galán que enamoró al personaje de Shannen Doherty y que alcanzó gran popularidad.

Comentarios

Comentarios