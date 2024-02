¿La crisis aumentó los abigeatos en Castex?: “Intensificamos los patrullajes”, dijo Pérez

La policía castense está trabajando intensamente en la zona rural, porque se incrementaron los abigeatos en los predios cercanos a la zona urbana de Eduardo Castex. En las últimas horas demoraron a tres personas que trasladaban carne vacuna en una pick, e impidieron que autores desconocidos se llevarán la carne de un novillito que mataron en un predio ubicado en el camino al paraje Bouef. El jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Daniel Pérez, admitió –días atrás- que se incrementaron “los patrullajes y controles” en la zona urbana y en las quintas cercanas a esta localidad, porque “ciertamente existe un aumento de los delitos coincidiendo con la situación que atraviesa el país”.

Durante la madrugada el viernes, aproximadamente a las 3.30 horas, la Patrulla Rural observó una camioneta Ford F 100 en la ruta provincial 102, y los efectivos solicitaron que detengan la marcha, pero el conductor intentó una breve fuga y finalmente se interceptado.

Los tres ocupantes regresaban a Eduardo Castex, y los efectivos constataron que la caja de la pick up trasladaban “carne vacuna oculta con una manta”, y no pudieron justificar la procedencia. Inicialmente argumentaron que se las regalaron en un establecimiento rural porque el animal “se había empastado”, pero posteriormente se constató que no era real.

La pick up fue traslada a la comisaría local, y en la requisa vehicular secuestraron una carabina calibre 22 y municipios. La policía aún no pudo determinar la procedencia del animal, pese a que se realizaron averiguaciones en las localidades de esta jurisdicción y también en comisarías vecinas.

Después, durante la noche del jueves –aproximadamente a las 22.30 horas- en la comisaría recepcionaron un llamado telefónico donde alertaron que una motocicleta se encontraba abandonada en un predio rural ubicado en el noroeste de esta localidad, en el camino que comunica en el pareja Bouef.

El personal de la Patrulla Rural cuando arribó al sitio, constante que habían faenado un novillito, y empaquetado un cuarto y una paleta. Además, fue hallada una motocicleta 150 c.c en estado de abandono, porque él o los motociclistas “se habían fugado a pie”.

Los efectivos iniciaron una búsqueda que se extendió hasta la madruga, pero no los pudieron localizar. En estado caso, dieron aviso al propietario del predio para que termine de faenar el animal, y aproveche la carne. “El animal estaba recién muerto, e indudablemente los autores no pudieron llevarse la carne”, indicaron fuentes policiales.

“CONTINUAREMOS PATRULLANDO”

El aumento de delitos está vinculado con la crisis económica que se desató después de la mega devaluación y desregulación de los precios impulsada por el gobierno libertario. “Esos operativos continuarán, principalmente patrullando las quintas y chacras cercanas al pueblo, porque la prevención es muy importante para evitar que sucedan estos delitos”, expresó –días atrás- Pérez en una entrevista en Radio DON de esta localidad. Y reconoció que a veces “por más esfuerzo que realicemos igualmente suelen ocurrir estos delitos”.

Las declaraciones del jefe policial castense coinciden con el testimonio que recientemente brindó el fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, Máximo Paulucci.

El funcionario judicial reconoció que se empezó “a notar el incremento de algunos delitos” por la problemática social provocada por la crisis económica que profundizó la denominada “desregulación de la economía”. “Cuando aprieta el bolsillo, impacta en la actividad delictiva, no solo en hurtos o robos o delitos rurales, sino también usurpaciones”, dijo.

Comentarios

Comentarios