Ziliotto: “La Ley Ómnibus no tenía un artículo favorable para el pueblo”

El gobernador Sergio Ziliotto analizó que el gobierno de Javier Milei pretende “instalar un modelo de empobrecimiento”, porque la frustrada Ley Ómnibus no contiene “un artículo a favor del pueblo”. “No hay artículos de generación de empleo, de política de ingresos, de producción, de jubilaciones”, destacó en declaraciones formuladas en el programa que conduce el periodista Antonio Fernández Llorente en Radio Splendid.

El Gobierno de Javier Milei sufrió –el martes- un duro revés en el Congreso al tener que levantar la sesión en el que se discutía artículo por artículo la ley ómnibus, luego de que fueran rechazos puntos clave de la legislación. De esta manera, el mega proyecto del Poder Ejecutivo volverá a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a foja cero.

“Institucionalmente funcionó la Constitución, funcionaron sus instituciones y la división de Poderes, más allá que no estoy de acuerdo con quienes votaron a favor de parte de la Ley”, expresó Ziliotto en declaraciones a la emisora porteña.

El mandatario pampeano analizó que en la sesión de Diputados se impuso “la racionalidad”, y le otorgó un rol clave a “la movilización de la gente”, porque “la gente empezó a entender lo que estaba en peligro”.

“El primero y el segundo artículo –continuó- herían de muerte a la función del Estado, no solo como responsable de las prestaciones mínimas para la calidad de vida de los argentinos. Claramente marcaba peligro para la vida de la República argentina”.

Según Ziliotto, desde el oficialismo “nos llevaron a un debate donde todos los presidentes tuvieron facultades delegadas, pero no se analiza para que fueron esas facultades, porque a nadie se le dio facultades para eliminar el Estado, que todo lo regule el libre mercado o para que privatice las empresas del Estado”.

“La Ley de Mercado es la Ley de la Selva porque siempre gana la posición dominante y esto no es lo que voto la gente”, enfatizó.

-Gobernador los han amenazado por Twtter, los han acusado de traidores, hay un nivel de violencia tuitera increíble, y la gente cree que la plata que va a La Pampa es suya y es un disparate…

-No me siento alcanzado por los agravios del Presidente y funcionarios, porque yo nunca entre en negociaciones, porque no voy a negociar el futuro de La Pampa y de los pampeanos y pampeanas. Yo también tengo una representatividad popular, y tengo un rol que cumplir y defender…que es mi provincia, respondió Ziliotto.

EL ROL DEL ESTADO

“Si quieren eliminar el Estado, La Pampa no tiene escala para el mercado. Estaba leyendo un informe sobre conectividad. La Pampa tiene 80 localidades y todas tienen internet, somos la provincia que tiene mayor conectividad porque tenemos una empresa pública, porque el mercado no prestará internet en localidades de menos de 200 o 300 habitantes”, ejemplificó.

Y recordó: “con el Estado presente en 2022 crecimos 9,1 % la economía provincial”.

“EMPOBRECIMIENTO”

Ziliotto evaluó que el programa económico de Milei lleva a la ciudadanía “a un escenario de empobrecimiento”. “Los economistas, de todos los sectores políticos, están pronosticando una inflación mínima de 250 por ciento para 2024. Ningún gremio podrá igualar esa suba salarial, porque el empleador público y/o privado no podrá pagar esa pauta salarial porque sus ingresos se van a achicar”, indicó.

“El programa que tiene este gobierno para bajar la inflación es sacar plata el mercado. Milei celebraba que la inflación era del 25 % y no del 40 %, pero fue porque sacaron plata del mercado, sacaron plata del bolsillo de los trabajadores”, destacó.

Recordó que durante el gobierno de Macri “ya fracasó la teoría de derrame” porque “la economía se potencia y se activa de abajo hacia arriba, poniéndole plata a los trabajadores, la clase media y jubilados en el bolsillo, para que a través del consumo genere actividad y a partir de ahí una rueda virtuosa que genera más producción, más crecimiento, más desarrollo, más trabajo y más inclusión”.

