Denuncian que el Gobierno avanza en la privatización del Banco Nación

Pese al fracaso de la ley ómnibus, el Gobierno avanza en la privatización de las joyas de la corona, en este caso, el Banco Nación, cuya capitalización podría rondar los u$s 25.000 millones. Dudas sobre los alcances del DNU en la venta de activos del Estado. Daniel Tillard, titular del BNA, había adelantado en enero su posición privatizadora.

Según denunciaron desde el gremio La Bancaria, el asesor extraoficial del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, tomó contacto con los directivos de la entidad pública para instruirlos sobre la transformación en una Sociedad Anónima.

Milei ordenó avanzar con la privatización

Delegados del gremio que conduce Sergio Palazzo denunciaron este jueves que el extitular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri se comunicó con la actual conducción del Banco Nación para que inicie el plan de privatización mediante la conversión en una SA.

«Hoy tomamos conocimiento que Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del BNA a convertir al Banco Nación en una SA amparándose en un DNU que todavía no fue tratado por el Congreso y que ya fue objetado por la Justicia», expresaron mediante un comunicado.

Desde la Comisión Gremial Interna del BNA manifestaron su repudio «a la intromisión de este personaje ideólogo de la ley mamarracho que, arrogándose una representación que no posee y facultades que no le competen, atropella la voluntad de un parlamento que hace menos de 48hs le demostró que no hay consenso alguno para privatizar al Banco Nación».

En la misma línea se manifestó la economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, exdirectora del banco público. «Hoy Sturzenegger llamó expresamente al Directorio del BNA para instruirlos a convertir al Banco en Sociedad Anónima, bajo los efectos del DNU de Milei, que nunca fue tratado en el Congreso», denunció.

A continuación, Strada señaló que la ley ómnibus «se cayó pero el gobierno quiere avanzar igual en las privatizaciones». Además, afirmó que «el corazón del programa económico» del Poder Ejecutivo es «habilitarle negocios al sector privado», mientras que para la gente «Ley de la Selva en las góndolas y sálvese quien pueda».

«Su transformación en Sociedad Anónima es central»

En enero pasado, a días de haber asumido en su puesto, el actual titular del Banco Nación, Daniel Tillard, adelantó que «la transformación del BNA en Sociedad Anónima es central» para la administración actual.

«En los últimos años, el BNA no priorizó su objeto de canalizar los depósitos y transformarlos en préstamos a favor de las PyMEs y las familias argentinas», consideró en declaraciones difundidas por la prensa de la institución en las redes sociales. «El reordenamiento económico de la Argentina generará un cambio sustancial del negocio bancario», agregó.

Luego de enumerar una serie de deficiencias que, a su criterio, tiene el banco en la gestión, interpretó que «la transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades».

El fracaso de la ley ómnibus desactivó el debate de las privatizaciones en el Congreso

Cabe recordar que dentro del paquete original de la ley ómnibus el Gobierno había propuesto la privatización de 41 empresas, entre las que se encontraban YPF y el Banco Nación, entre otras. Sin embargo, posteriormente se eliminó de esa lista a la petrolera de mayoría estatal y, más tarde, se propuso la privatización parcial del banco público.

De todas maneras, la ley finalmente fue retirada de la sesión extraordinaria ante el fracaso durante la votación en particular, y este miércoles se supo que no volvería a ser tratada hasta nuevo aviso por decisión del presidente Milei, por lo que el Congreso no avaló el paquete privatizador que propuso el Poder Ejecutivo.

¿Qué dice el DNU sobre las privatizaciones?

Sin embargo, actualmente está vigente el DNU firmado por el presidente en diciembre pasado, en el que se habilita la transformación de empresas públicas en sociedades anónimas.

«Que para ello es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades», señala uno de los considerandos del DNU 70/23, y agrega que «este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido, en uso de las prerrogativas de la Ley N° 23.696».

Además, señala que a partir de este cambio «desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado, reguladas por la Ley N° 20.705, las Empresas del Estado previstas en la Ley N° 13.653 y las Sociedades de Economía Mixta contempladas en el Decreto – Ley N° 15.349/46″.

Actualmente, el decreto de necesidad y urgencia está vigente, salvo en el caso de aquellos capítulos en que se ha expresado en contra la Justicia, hasta tanto el Congreso avance en su tratamiento. En las últimas horas, un grupo de representantes de distintas organizaciones denunció penalmente a Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, por estar «violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado».

» Victoria Villarruel está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial para el tratamiento del DNU», agrega la misiva. La denuncia está rubricada por Claudio Lozano (Unidad Popular Nacional), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad», María Eva Koutsovitis (Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos).

