La Jefatura dio a conocer los ascensos en la Policía de La Pampa

La Jefatura de Policía de La Pampa dio a conocer los ascensos del personal superior, acorde al decreto 168/2024.
A COMISARIO GENERAL
Los comisarios mayores:
CALDERON ENRIQUE MARCELO
CORGNIATI CLAUDIA CARINA
IGNACIO LUIS MARCELO
JALIP VICTOR HUGO
MOLINA GLADYS
REBICHINI ALFREDO ROBERTO
SOSA HECTOR ALBERTO
A COMISARIO MAYOR:
los comisarios inspectores:
ARANDA ALBERTO SECUNDINO
ARANGUEZ ANDRES ALBERTO
CABRILLANA HORACIO JOSE CESAR
CEBALLOS JOSE SEBASTIAN
HOLZMAN CARLOS ALBERTO
MUÑOZ ALEJANDRO MARTIN
OBHOLZ OMAR EDUARD
RUNDAU ROBERTO ALEJANDRO
VARGAS JULIO WALTER
VAZQUEZ VIDAURRE DIEGO CARLOS
VIDELA LUIS ALEJANDRO
ZUÑIGA JOSE DARIO
RATUSNU MARIA VALERIA 1
A COMISARIO INSPECTOR
los comisarios:
BAZAN DAVID OSCAR EDMUNDO
BENVENUTO GASTON RAUL
CABRAL MARIA ISABEL
ERVITI ARIEL ENRIQUE
FERNANDEZ CESAR EMILIO
FLEITAS ANGEL FABIAN
FONTANILLO NELSON GUSTAVO
GALANT WALTER GABRIEL
GONZALEZ IDOETA ENILDO NEBIS
GONZALEZ MAURICIO OSCAR
GUIRIN DAMIAN HORACIO
LUCERO LUCAS MIGUEL
MARTINI JUAN JOSE
MUÑOZ HECTOR ORLANDO
NAVARRO CARINA LORENA
OJEDA ENZO DARIO
PORTILLO MARTIN IGNACIO JOSE
RIELA DIEGO ANTONIO HUMBERTO
ROLANDO DIEGO DANIEL
ROSIGNOLO HUMBERTO DANIEL
RUBIN CLAUDIA MARILU
SMIT ZAMUDIO WALTER JAVIER
SOLOA DARIO MIGUEl
SUAREZ LILIANA ROXANA
TRINCHIERI ALEJANDRO PABLO JAVIER
TRIPAILAO VERONICA ALEJANDRA
DIAZ CIUFFETTI MARCELO OSCAR
RODRIGUEZ ARAUCO PABLO ESTEBAN
A COMISARIO
los subcomisarios:
ACOSTA CRISTIAN DAMIAN
ARIAS MANUEL MATIAS
AVILA DIEGO LEONARDO
BERNON CRISTIAN SEBASTIAN
BISIO MATIAS JOSE
CERVIÑO OMAR ARIEL
ERAZUN MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ DIEGO ALBERTO
PONCE DANIEL HORACIO
VILLEGAS CARLOS ALBERTO
A SUBCOMISARIO:
los oficiales principales:
ALVES GARROTE JUAN MARCELO
BARRIOS PABLO CESAR
CHAMORRO RINGELMANN FACUNDO S.
FURRIOL CESAR MANUEL
LONNE NAHUEL DAVID
MARTINEZ DARIO OSMAR
MARTINEZ JULIO OSCAR
NATALI DIEGO ADRIAN
TACCHINI MARTIN NAHUEL
FOLTYNEK ALENA
GONZALEZ AGÜERA NICOLAS
LIBKIND DIAB LUCILA
LIBOA GUILLERMO LEANDRO
MANCILLA MARCELA SILVANA
MENDICOA ELISABET MARIA DE LOS A.
NAVARRO DAIANA YANEL
ROLDAN WALTER XAVIER
TORRES SANDRA GUILLERMINA
A OFICIAL PRINCIPAL:
los oficiales inspectores
ALTAMIRANDA GUIDO NICOLAS
ARANDA CARLOS GUSTAVO
AVILA DENIS EMMANUEL
BRAY FRANCO SAMUEL
CISNEROS MARCELO BRUNO
DIAZ JOSE HERNAN
FERNANDEZ HILDA DAIANA
FERNANDEZ JORGE NICOLAS
GARCIA ALCORTA FRANCO ROBERTINO
GARCIA CHRISTIAN DAMIAN
GOMEZ FRANCO DAVID
GROSSHANZ ROBERTO EZEQUIEL
LOPEZ ESTEBAN LEONARDO
MARTINEZ JONATHAN EZEQUIEL
PAOLI ERICA LILIANA
PIERMATTEI DIEGO SIMON
REKOVSKY GASTON FEDERICO
RODRIGUEZ MATIAS FABIAN
SALAZAR LUCERO FANNY ELISABETH
SEPULVEDA GUSTAVO EZEQUI EL
SIERRA BRIAN LEONEL
TORRES PRISCILA SOLEDAD
VARGAS DIESER MATIAS NICOLAS
CHAPALCAZ MARIA JOSE MARIELA
DUCKARDT CINTIA ORNELA
GOMEZ LEANDRO JAVIER
MANISCALCO JUAN MANUEL
MARRON ELIDA CAROLINA
OJEDA FRANCO ANTONIO
PRIETO MAYTE BELEN
TRUCCO AGOSTINA
VIVAS LUCILA ANAHÍ
A OFICIAL INSPECTOR:
los oficiales subinspectores:
ALBIN FRANCO MATIAS
ALI NAGEL FARID ALEJANDRO
BEANATTE ENRIQUE ADRIAN
BENITEZ BAZAN FLORENCIA BELEN
BRAUN MIGUEL ALEJANDRO
DIAZ WALTER IGNACIO
FONTAN ANTONELA ALDANA
GRAMAJO JUAN AGUSTIN
HEIM ESCUDERO OMAR DAVID
HEIM SAMIR LEONEL
INFANTE RICARDO NICOLAS
LINAZA URRUTI NICOLAS DANIEL
LOPEZ LEANDRO
MARTINEZ CAMILA DENISE
MUÑOZ GISELLA SOLEDAD
OLGUIN MARCOS ALEXIS
ORELLANA FRANCO GASTON
OTERO MARIANO ALEXIS
PEREYRA JESUS ANDRES
PIERMATTEI FACUNDO
REINA ALEXIS ADRIAN
RESCH ORIANA ROCIO
REYES FARIAS SOLANGE GUADALUPE
SCHIEBELBEIN GASTON EZEQUIEL
SEGOVIA RAMON RUBEN ALEJANDRO
SOL AMIRA RITA CELINA 1
TORALES ESPINOSA JOSE ALDAIR
VAIGANT JUAN JOSE
VARGAS LEONARDO MIGUEL
GIANGIACOMO TICIANA
VANNI PAOLA GABRIELA
A OFICIAL SUBINSPECTOR:
los oficiales ayudantes:
ALMEIRA FRANCO TOMÁS
ANCUNITANI FACUNDO DANIEL
CARRERAS NANCY LUJÁN
CARRIPILON JONATAN NAHUEL
CASTRO LAUTARO ARIEL
CONTRERAS JULIO EDUARDO
DE LOS SANTOS AGUSTIN LEONARDO
GOMEZ CANDELA MARIA VERONICA
LUNA ALEXIS TOMAS CALIXTO
MARTINEZ GONZALO NICOLAS
NAVAS TORANZO EMILIA
PARADA WALTER DAMIAN
PASCUAL EMILIANO DANIEL
PAYERO RICARDO MARTIN
PEREZ MILAN CARLOS DANIEL
POMBO PEREZ LUCIANO JOAQUIN
RENZI MAXIMILIANO EZEQUIEL
RIVERO LUCIO RAMON
RODRIGUEZ LUCAS AGUSTIN
RODRIGUEZ LUCIANO VALENTIN
ROMERO JAZMIN MACARENA
SAGARDOY YIMMI ROGER
SCHNEIDER DAVID EZEQUIEL
SOTELO SARTOR JULIAN
DUBIE DE LA CRUZ MARIANA PAMELA
FRANK VANESA SOFÍA