Rigen alertas de nivel amarillo por tormentas, lluvias y calor extremo en La Pampa y otras siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy alertas de nivel amarillo por tormentas para sectores de San Juan, Mendoza, Río Negro y Chubut, por lluvias para el noreste de Santa Cruz, y por calor para localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.

En la última actualización del sistema de alertas tempranas, el SMN advirtió que para esta tarde y noche se esperan tormentas en el sur de San Juan, gran parte de Mendoza, el centro y sureste de Río Negro, y el este de Chubut, en las regiones este de Mártires, Telsen y Gaiman, junto a las mesetas de Biedma, Ameghino y Rawson.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

También se pueden registrar fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 milímetros (mm), según indicó el SMN.

Por otro lado, rige un alerta amarillo por lluvias para esta noche en el noreste de Santa Cruz, en las mesetas de Deseado y Magallanes.

Allí se esperan lluvias, algunas localmente fuertes, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la población bajo alerta por tormentas y lluvias, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El alerta amarillo implica «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas», precisó el SMN.

A su vez, este martes rige también un alerta de nivel amarillo por calor con temperaturas máximas entre 32 y 37 grados para localidades del oeste de Entre Ríos, suroeste de la provincia de Buenos Aires y gran parte de La Pampa, con excepción de los extremos norte y oeste.

En Entre Ríos las localidades afectadas serán Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá; mientras que en la provincia de Buenos Aires las altas temperaturas rondarán las poblaciones del norte de Bahía Blanca, Púan, el oeste de Patagones y de Villarino, junto a las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

El nivel amarillo por calor extremo indica un «efecto leve a moderado en la salud» porque las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellas con enfermedades crónicas.

Por esto se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Comentarios

Comentarios