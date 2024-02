Desde diciembre aumentó la demanda social en La Pampa

«Aumentó. Sí, claro que aumentó (la demanda social). Empezamos a ver que habrá distintos escenarios y para eso nos estamos preparando. Necesitamos conocer esos escenarios y tener pensadas estrategias de intervención», dijo la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales de La Pampa, Laura Ramborger.

La entrevistada destacó el impacto negativo de las políticas nacionales, ejemplificando que la paralización de las obras del Procrear provocaron 450 trabajadores despedidos, que eran «personas que tenían trabajo y respondían a sus necesidades con sus trabajos».

La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos estuvo en Eduardo Castex porque se incluyó en las mediciones del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), y 16 encuestadores realizaron 250 entrevistas a familias locales. Esto permitirá que «las áreas sociales y de salud contemos con indicadores que nos permitan determinar cómo estamos», señaló.

En esta tercera etapa del IPVS se incorporaron Eduardo Castex y General Acha, porque el objetivo es incorporar en cada medición a nuevas localidades, hasta llegar «a tener un pantallazo de las diez regiones de la Ley de Descentralización», anticipó.

Trabajo articulado.

En las encuestas trabajan articuladamente los técnicos de los ministerios de Salud y Desarrollo Social y Derechos Humanos para realizar «un trabajo territorial» donde «se hacen una determinada cantidad de encuestas en un tiempo determinado para tener una muestra representativa, después se procesan los datos para obtener información sobre la calidad de vida de las personas».

«El objetivo es analizar el impacto de las políticas públicas que se desarrollan en el ámbito provincial, municipal y nacional», detalló.

Explicó que resulta necesario contar con índices propios, porque el Indec realiza dos mediciones anuales solamente en el conglomerado Santa Rosa-Toay. «En La Pampa conocemos que la realidad varía mucho entre localidades y tratamos de ver cuales son esas condiciones de vida, sobretodo porque el contexto nos está marcando un ritmo socioeconómico bastante diferente, y tenemos que dar respuesta», sostuvo.

Ramborger consideró «fundamental» poder «evaluar la llegada de las políticas públicas y si los problemas que hay en la localidad tienen relación con las soluciones que ofrecemos para pensar que estrategias hacen falta y qué cosas debemos cambiar porque si no tenemos datos podemos equivocarnos y tomar malas decisiones».

-La devaluación de diciembre y los tarifazos del gobierno nacional, ¿incrementaron la demanda social en La Pampa?

-Ha aumentado. Sí, claro que aumentó. Empezamos a ver que habrá distintos escenarios y para eso nos estamos preparando. Necesitamos conocer esos escenarios, tener pensadas estrategias de intervención. Sabemos que está complicado social y económicamente. Si bien en este momento, de receso escolar, no hay tanta demanda puntual, tanto Provincia como municipios tienen una red de contención muy rápida y eficiente. Estamos notando que hay una demanda que empieza a notarse, pero también tenemos que estar preparado para las respuestas. Y esto nos ayudará a preparar los escenarios alternativos que vislumbramos.

-¿Es mayor la demanda alimenticia, de salud o laboral?

-En nuestro área tenemos un incremento paulatino de cuestiones alimentarias, que lo vamos acompañando. De Salud no te podría decir, supongo y entiendo, pero no tengo números…pero puedo analizar que con el costo de las prepagas y en un contexto de hiperinflación, entiendo que mucha gente no puede pagar y nosotros tenemos un sistema de salud pública de primera calidad, y esa demanda va a recaer en el sistema de salud. En La Pampa somos pocos, pero tenemos un gran entramado social que contiene la demanda que tenemos. Y esto es una gran ventaja.

-Por la suba de los precios, ¿tienen determinado si existe una reducción de consumos y cambio de hábitos en los consumos?

-No tengo datos, porque no analizamos el tipo de consumo.

