Torneo Provincial de Menores 2024: Así serán los cruces de cuartos de final

Los cuartos de final de Torneo Provincial de Categorías Formativas quedaron definidos, y comenzarán a disputarse este fin de semana. En Eduardo Castex habrá dos partidos de la categoría 2006: Racing Club recibirá a Deportivo Alpachiri y Estudiantil será anfitrión de Pico FC.

En la categoría 2006 quedaron igualados en puntos todos los equipos, y en el sorteo Racing Club quedó primero, Estudiantil segundo, Deportivo Mac Allister tercero y All Boys en la cuarta posición.

LOS CRUCES DE LA CATEGORÍA 2006

Racing Club vs Dep. Alpachiri

Estudiantil vs Pico FC

La Barranca vs Mac Allister

All Boys de Trenel vs All Boys de Santa Rosa

CRUCES DE CATEGORÍA 2008

General Belgrano vs Club Darregueira

Alvear FC vs Cultura Integral

Sportivo Independiente vs La Barranca

Deportivo Mac Allister vs Ferro de General Pico

CRUCES DE CATEGORÍA 2009

DXT vs General Belgrano

All Boys Santa Rosa vs Costa Brava

Sportivo Independiente vs Pico FC

Deportivo Mac Allister vs La Barranca

