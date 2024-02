En Castex, la Cospec Ltda digitalizará el proceso de reclamos de los asociados

El alumno del Instituto de Educación Superior de Eduardo Castex (ITES), Alexis Moreno, está concluyendo un sistema para el seguimiento de reclamos digitales de los servicios que presta la Cospec Ltda. El trabajo se desarrolló con una pasantía educativa rentada, para que el alumno de la Tecnicatura en Desarrollo de Software realice el trabajo durante un lapso de dos meses.

“Esta experiencia laboral es muy positiva porque me demostró que aún tengo que incorporar más conocimientos a mis saberes, a veces me resulta difícil seguir avanzando y cuando me trabo con algún problema, no quiero recurrir a mi tutor y busco solucionarlo solo, porque creo que es la mejor forma de aprender”, expresó Alexis Moreno.

El pasante explicó que está “desarrollando un sistema de ticket informáticos de los diferentes servicios que tiene la cooperativa, que consta de un formulario que se guarda, se fotocopia y se entrega un comprobante al asociados que realiza el reclamo”.

El ingeniero Mauricio Orellana dijo que el alumno de la institución educativa de Nivel Terciario de Eduardo Castex está “diseñando un sistema de ingresos de reclamos”, mediante el cual “se hace el seguimiento del estado y el cierre”. “Esto permite tener métricas, que nos dan a conocer cuántos reclamos tenemos por día, cuáles son de estado urgente y cuántos están cerrados. Además podemos disponer información de que sectores del pueblo tenemos más problemas, a que servicio pertenecen, si es la red cloacal, telefonía, red eléctrica entre otros y de esta forma tener un control de tiempo real”, agregó.

MODERNIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN

La entidad solidaria castense no contaba con un sistema informatizado de gestión de reclamos, todo se hacía de forma manual y con boletas de registro.

“Hasta ahora se nos hacía muy difícil hacer el seguimiento de los reclamos y además teníamos todo en un deposito con carpetas, papeles y ahora va a estar completamente informatizado. Si la experiencia es positiva vamos a replicar el procedimiento en otras áreas y a tener una base de datos informatizada que nos permita modernizar todo el sistema de gestión”, adelanto Orelllana

FORTALECER LA PRÁCTICA EDUCATIVA

El profesor del ITES, Carlos Sierra, agradeció “a las entidades del medio que permiten que nuestros alumnos realicen pasantías” porque “esto ayuda a fortalecer la práctica educativa con trabajos concretos en software, informática y programación”.

El docente resaltó que a través de estas pasantías “la evolución de los alumnos es altamente positiva, porque una cosa es trabajar sobre algo ficticio y otra con problemas concretos que aparecen, que son cosas que en el aula no se están trabajando”.

Además, adelantó que a partir de estas experiencias que tienen los alumnos “vamos a tener una reunión entre profesores y tutores del Instituto para trabajar en la reescritura del diseño de algunos puntos de la carrera, en base a la problemática social de la zona y la región, ya que tenemos que incorporar algunos aspectos nuevos y sacar otras cuestiones que ya no son necesarias estudiarlas, porque no se aplican”.

“En la tecnología se requiere de un aprendizaje constante, asique esperamos que empresas privadas del medio o entidades públicas requieran de más alumnos del ITES para que puedan concretar sus pasantías”, concluyó Carlos Sierra.

Comentarios

Comentarios