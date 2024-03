68 Premios Nobel cargaron contra Milei por los recortes en ciencia y tecnología

68 ganadores del Premios Nobel advirtieron al Presidente Javier Milei por “la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los posibles despidos de empleados administrativos del CONICET y recortes dentro del área”.

En el escrito, los laureados en Física, Química y Medicina expresan que “el sistema científico argentino se encuentra al borde del precipicio”.

La misiva -que está dirigida al jefe de Gabinete Nicolás Posse, el presidente del CONICET Daniel Salomone y senadores y diputados de la Nación- fue compartida por el ex ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus en su cuenta personal de X.

«Tememos que la Argentina renuncie a sus científicos y a sus estudiantes de ciencias. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del CONICET y de las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”, consideraron los intelectuales.

Además, los científicos reconocieron «las contribuciones transformativas de la Argentina en materia científica”.

En este sentido, destacaron: «Si no fue por la ciencia argentina, las causas del cáncer de pulmón y diabetes seguirían siendo un misterio por décadas. Si no fuera por la ciencia argentina, careceríamos del conocimiento y tecnología que permita a un país con pluviosidad modesta alimentar a su población y el mundo. Si no fuera por la ciencia argentina, no contaríamos con elementos clave para nuestro entendimiento del universo, desde el desarrollo de un simple virus hasta sus átomos”.

Los ganadores de los 68 Premios Nobel plantearon “devaluar o cancelar la ciencia argentina sería un grave error”.

“Cualquier economía moderna como la Argentina debe poder generar nuevas tecnologías enfocadas y aplicar otras ajenas en contextos locales”, subrayan.

La misiva finaliza con un pedido al libertario. Los referentes reclaman que Milei «restablezca los presupuestos de las restricciones impuestas recientemente al importantísimo sector de la ciencia y la tecnología de su país. La congelación de los programas de investigación y la disminución del número de becarios de postgrado y de jóvenes investigadores provocarán la destrucción de un sistema que costó muchos años construir”.

Tras las PASO del 13 de agosto, el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza dijo que si ganaba «las elecciones cerraría el CONICET» y “sería mejor que quede en manos del sector privado”.

Quiénes firmaron la carta dirigida a Milei

Los Nobel de Química que firmaron la misiva fueron Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Walter Gilbert, Richard Henderson, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, Paul L. Modrich, Jean-Pierre Sauvage, Richard R. Schrock, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter y Kurt Wuthrich.

Por su parte, rubricaron el documento los ganadores del Nobel de Economía Finn E. Kydland y los también laureados en el área de Medicina Harvey J. Alter, Werner Arber, Francoise Barre-Sino, Elizabeth H. Blackburn, Andrew Z. Fire, Jules A. Hoffmann, Tasuku Honjo, H. Robert Horvitz, Sir Michael Houghton, Tim Hunt, Louis J. Ignarro, William G. Kaelin Jr., Barry J. Marshall, Craig C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Sir Paul M. Nurse, Stanley B. Prusiner, Sir Peter J. Ratcliffe, Charles M. Rice, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Phillip A. Sharp, Susumu Tonegawa, Harold E. Varmus y Torsten N. Wiesel.

Por último, los galardonados con el Nobel de Física Barry Clark Barish, Steven Chu, Albert Fert, Andre Geim, Sheldon Glashow, David J. Gross, John L. Hall, Serge Haroche, Takaaki Kajita, Ferenc Krausz, Anthony J. Leggett, Michel Mayor, Konstantin Novoselov, Giorgio Parisi, Roger Penrose, William D. Phillips, H. David Politzer, Donna Stricland, Kip Stephen Thorne y David J. Wineland también se sumaron al reclamo.

