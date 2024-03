Abdo advirtió sobre la necesidad de defender las cajas jubilatorias en las provincias

La secretaria general de la Coordinadora de Cajas Profesionales de Argentina, Sandra Abdo, advirtió sobre la necesidad de defender y sostener el sistema previsional y de seguridad social de las provincias, que en el caso de La Pampa está integrado por el Instituto de Seguridad Social, la Caja del Banco de La Pampa y las tres cajas de previsión y seguridad social para profesionales, frente a la idea del gobierno nacional de los retiros privados, similares a lo que fueron las AFJP. El sistema de seguridad social provincial se asienta en la Constitución Nacional, dijo.

Abdo hizo referencia a que las provincias son autónomas y «solo delegaron una parte del poder» al Estado Nacional, contrario a algunas disposiciones que se están queriendo tomar en la actualidad. Y alertó sobre una de las medidas que adelantó el presidente Javier Milei respecto a su deseo de crear un fondo de retiros privado, similar a las AFJP.

«Estamos en sintonía con todos los Estados provinciales que tienen cajas de jubilaciones porque se están violando las normativas desde Nación al no enviar los fondos y se está desfinanciando el sistema. Y también con las provincias que no la tienen, porque donde no hay cajas de jubilaciones provinciales, las únicas cajas que tiene la provincia son las de los profesionales», afirmó la secretaria.

Abdo visitó Salta donde se reunió con las cajas de profesionales locales y con diputados provinciales, con los que abordó la preocupación que existe respecto a la actualización de la legislación vigente sobre el sistema de aportes, jubilaciones y pensiones al momento de su retiro que en el caso de esa provincia data de los años 90. Se pidió a los legisladores que renueven el funcionamiento de estos instrumentos acorde al Código Civil vigente con nueva terminología. «Las cajas, no solo la de Salta sino en otras provincias también, necesitan una actualización, se deben modificar ciertas cuestiones», destacó.

Varias cajas de profesionales lograron ya insertar el debate en las cámaras legislativas, obteniendo la sanción a los cambios en sus leyes. La referente expuso en la Cámara de Diputados salteña algunos ejemplos y modelos exitosos de otras provincias respecto a la aplicación y avances de nuevas leyes para beneficio de todos los profesionales.

La Coordinadora agrupa 79 instituciones de previsión y seguridad social para profesionales de todo el país, representando en total a 700 mil afiliados.

