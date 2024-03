Se adelantó el parto y se casaron en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa

La sala de obstetricia del Hospital René Favaloro fue el escenario de un hecho tan inusual como emotivo: una pareja tenía fecha para contraer matrimonio, pero como se adelantó el trabajo de parto de la beba que esperaban, decidieron casarse en el hospital.

El juez de Paz de Santa Rosa, Rubén Funes, acudió hasta el nosocomio para unir a Oriana Vázquez y Ezequiel García. “Habían hecho los trámites para la unión un tiempo atrás y fijaron la fecha para este viernes 15 a las 21 horas”, relató el juez de Paz santarroseño a cronistas del diario La Arena.

“Pero esa mañana (del viernes) me llamó el joven, para avisarme que tenían turno para ese día pero que su esposa había sido internada de urgencia y que debía permanecer en la sala de obstetricia y al cuidado de los médicos, porque había empezado con un trabajo de parto adelantado. Así que estaban preocupados porque no sabían cuándo se iban a poder casar”, contó.

La idea de hacer el casamiento en el hospital surgió de Funes: “Yo le digo al chico ‘bueno, ¿cuál es tu idea, querés postergarlo?’ y él me respondió: ‘sí, porque no sé qué va a pasar, si va a dar a luz o no’. Entonces yo le dije ‘en todo caso, si querés y te autorizan, yo no tengo inconveniente en ir hasta allá y celebrar el matrimonio ahí’”.

El joven pidió la autorización correspondiente y, una vez aprobada, Funes se trasladó hasta el hospital con personal de la Oficina de Matrimonios. Además de la pareja estaban presentes los testigos, una médica y dos enfermeras. “La ceremonia fue muy emotiva, porque la pareja me contó que ya tenían un hijo y estaban esperando la nena”, contó Funes.

“Fue una ceremonia corta, acorde a las circunstancias, pero no por eso menos emotiva. Las enfermeras y la médica también, súper emocionadas”, relató.

Pocas horas después de contraer matrimonio, llegó al mundo la hija de la flamante pareja. Athenea nació por parto natural a las 7.30 de la mañana, pesó 2,530 kilos, midió 47 centímetros y en perfecto estado de salud a pesar de que nació casi un mes antes de la fecha esperada.

“Una sensación hermosa”.

El papá de Athenea, contó que “veníamos pensando hace rato” la idea de casarse. “En febrero nos decidimos a ir a sacar el turno. Justo cayó Oriana internada y la idea era llamar con la intención de que vinieran al hospital, sabíamos que era medio complicado porque estábamos en una zona donde no se podía pasar y era poco el personal”, dijo y destacó el rol del personal de salud del Favaloro.

“El tema del parto fue en un lapso de 20 minutos, casi no tuvo trabajo de parto ahora ya se encuentra mucho mejor”, concluyó el flamante padre.

