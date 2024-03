Los fanáticos de Taylor Swift causaron un «sismo» durante uno de sus espectáculos

Un estudio realizado por investigadores de Caltech y UCLA concluyó que los 73.000 asistentes al espectáculo de Taylor Swift en agosto de 2023 en el estadio SoFi (Inglewood, California) crearon actividad sísmica.

De manera similar, se informó que su parada de la gira de julio en el Lumen Field de Seattle había provocado una actividad sísmica del “equivalente a un terremoto de magnitud 2,3” el año pasado.

Así fue el «sismo» provocado por los fans de Taylor Swift

Los investigadores publicaron sus hallazgos en un informe publicado el miércoles. Titulado Shake to the Beat: Exploring the Seismic Signals and Stadium Response of Concerts and Music Fans, el artículo académico afirmaba que los movimientos de la audiencia, a diferencia de la música misma, generaban «temblores armónicos distintivos».

Los Angeles Times dijo que los investigadores se centraron específicamente en la quinta noche de la carrera de seis noches de Swift en el estadio SoFi. Instalaron sensores de movimiento a más de cinco millas y media del lugar.

Luego, los datos se analizaron observando gráficos que rastreaban las frecuencias de longitud de onda. Naturalmente, el mayor éxito de Swift, «Shake It Off», produjo la mayor magnitud local de 0,851. «Love Story» también tuvo una amplitud importante.

Los científicos compararon los shows de Swift observando también los “temblores de concierto” causados por otros shows en el mismo lugar de Beyoncé, Metallica y Morgan Wallen.

El «The Eras Tour» de Swift es la gira musical más taquillera de todos los tiempos.

