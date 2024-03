La Pampa Corre 2024: Peppino y Díaz los mejores en 10 Km y castenses subieron al podio

En Eduardo Castex se desarrolló –este domingo- la primera fecha del campeonato La Pampa Corre 2024, con la participación de aproximadamente 260 atletas de varias localidades pampeanas y provincias vecinas. El santarroseño José Peppino y la piquense Rita Díaz fueron los mejores en los 10 Km, mientras que Leandro Valdez y Mayra Toy triunfaron en los 5 Km. La castense Malen Sosa fue segunda en los 10 Km y la misma posición alcanzó Rocío Sueldo en los 5 Km.

El podio de los 10 Km quedó compuesto por José Peppino, el villeguense Pablo Tolosa y el capitalino Marcelo Fernández.

En esta categoría corrieron los castenses Silvio Villalva (12 – categoría 50 Años), Fabián Rigal (18 – Categoría 40 Años), Fabricio Robles (26 – Categoría 50 Años), Oscar Sorba (43 – Categoría 55 Años) y Fernando Casalegno (56 – Categoría 45 Años).

Entre las mujeres, en los 10 Km subieron al podio Rita Díaz, la castense Marlen Sosa y la también piquense Mariela Giovana.

Acá también compitieron las locales Valeria Priotto (6 – Categoría 45 Años) Y Mirta Borio (9 – Categoría 60 Años).

5 KM

En los 5 Km, entre los caballeros el podio fue para Leandro Valdez, el quemuense Cristian Constantini y Lucas Soloppi que representa a Eduardo Castex.

También compitieron los castenses Jorge Puebla (6 – Categoría 45 Años), Marcos Benvenuto (7 – Categoría 40 Años), Valentino Reinhardt Abud ( 8 – Sub 23), Juan Pablo Arias (13 – Categoría 40 Años), Hugo Gebruers (15 – Categoría 40 Años), Mauro Rollhauser (18 – Categoría 35 Años), Juan Carlos Figueroa (26 – Categoría 50 Años), Matías Handorf (28 – Sub 23), Ariel Casalegno (38 – Categoría 50 Años), Sergio Cid ( 43 – Categoría 50 Años), Hugo Ramero (47 – Categoría 55 Años), Matías Dischnaider (48- Sub 23), Martín Dishnaider (49 – Categoría Mayores), Dario Fontanillo (51 – Categoría 40 Años) y José García (55 – Categoría 35 Años).

Entre las mujeres, el podio lo ocuparon Mayra Toy, la castense Rocío Sueldo y la caleufuense Devora Díaz.

Y además participaron las locales Luciana Tamagnone (14 – Categoría 40 Años), Marcela Rolhaiser (45 – Categoría 45 Años), Ana Regojo (48 – Categoría 30 Años), Patricia Pereyra (49 – Categoría 40 Años), María Elena Guevara (52 – Categoría 45 Años), Daiana Rojas (58 – Categoría 30 Años), Karen Ortiz (67 – Categoría 30 Años) y Carina Ortellado (69 – Categoría 45 Años).

