Noche de los Lápices: Perpetua para represores que desaparecieron a los estudiantes

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó -este martes- los represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra estudiantes desaparecidos en la llamada “Noche de los Lápices”.

Los sentenciados a prisión perpetua fueron el ex ministro de gobierno bonaerense durante la última dictadura Jaime Lamont Smart, y el ex médico de la Dirección de Investigaciones Jorge Bergés.

A los dos ex funcionarios se los encontró responsables directos de la desaparición de un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes (UES) y de la Juventud Guevarista secuestrados en 1976.

Durante la jornada también se le dictó la pena máxima al ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci; al ex jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; al ex capitán, Carlos Gustavo Fontana.

También se condenó al ex jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; al ex jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; al ex jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; y Juan Miguel Wolk, exdirector de Investigaciones Zona Metropolitana.

La Justicia Federal además sentenció a 25 años de prisión al ex jefe de la Sección Comando, Alberto Julio Candioti y absolvió al ex segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Enrique Barré.

El juicio había iniciado el 27 de octubre del 2020 de manera virtual producto de la pandemia COVID-19. Uno de los principales imputados era el ex comisario de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien falleció en julio del 2022.

El fallo se proyectó a través de una pantalla en la puerta de los Tribunales, donde también se desarrolló el Juicio por Brigadas que operaron de manera clandestina durante la década del ’70 en Quilmes, Banfield y Lanús.

La lectura de la sentencia finalizó pasadas las 18 y estuvieron presentes el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti; el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y el último nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Daniel Santucho Navajas, además de familiares de los estudiantes de la “Noche de los Lápices”.

