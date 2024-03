Nuevos despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: desvinculan a 163 empleados

A fines de febrero, 135 empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron desvinculados en el marco de la ola de despidos a trabajadores estatales impulsada por el Gobierno. Ahora, 163 nuevas personas dejarán de formar parte del organismo.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunciara que llevaría a cabo un ajuste con 70 mil despidos en el Estado, desde el Gobierno explicaron que a partir del 31 de marzo se darán de baja 15 mil contratos y los 55 mil restantes serán renovados por seis meses o entrarán en revisión.

En medio de esto, ANDIS vuelve a ser afectada y ahora son 163 los empleados que serán desvinculados. Sumándolo con los despidos de febrero, será un total de 298 las personas que fueron apartadas de sus puestos.

En aquel momento, el director del organismo, Diego Spagnuolo, había firmado un texto en el que se leía: «Por medio de la presente, en mi carácter de Director Ejecutivo de ésta Agencia Nacional de Discapacidad, me dirijo a usted a fin de solicitar se dé inicio a los trámites correspondientes de baja por Rescisión de Contratación de las personas que se detallan a continuación». Luego, se leían los nombres de los 135 afectados.

La ola de despidos afectó al deporte: 400 desvinculados en el CeNARD

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), también fue afectado y sufrió un despido del 30% de su planta en la última semana. Como parte del «plan de adecuación», 400 trabajadores perderán su cargo.

Según explicó la Subsecretaría de Deportes, «el 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones».

Comentarios

Comentarios