Presupuesto 2024: Curutchet le cobrará más de $ 213 millones a 750 contribuyentes

El Presupuesto 2024 aprobado recientemente por el Concejo Deliberante crea la nueva tasa municipal de Pavimentación/Entoscado, donde la intendenta Mónica Curutchet proyecta cobrar $ 213.615.000 a 750 contribuyentes, que residen en sectores donde se ejecutó la obra de asfaltado que anunció, proyectó, licitó y pagó el Gobierno de La Pampa.

El cobro de esta obra está incluido como Contribución de Mejoras, pero Curutchet en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ya anticipó que pretende crear un fondo de reinversión para pavimentar las zonas que «aún se encuentran postergadas».

En el debate que se planteó en el recinto legislativo, el oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC) omitió hacer referencia a este tema, pero el concejal del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Martín Araya, transmitió su malestar por esta medida que calificó «muy polémica».

El edil opositor expresó sus molestias porque en el Presupuesto 2024 «nos encontramos con la decisión política de la intendente Mónica Curutchet de cobrar 213 millones de pesos a 750 frentistas, que se beneficiaron por las 47 cuadras de asfalto que el Gobierno provincial planificó, licitó y ejecutó».

Expresó que ésta es una medida político-económica «muy polémica» porque «las 47 cuadras de asfalto fue una obra otorgada por el gobernador Sergio Ziliotto para los castenses».

¿Cómo será el cobro?

La incertidumbre de los frentistas se suscita por saber cómo y dónde se pagará, porque la comuna recientemente aplicó un tarifazo en las tasas municipales.

Curutchet anunció en la inauguración de sesiones ordinarias del CD que cobrará a los frentistas la inversión que licitó y pagó el Gobierno de La Pampa, pero aún no precisó cómo será el mecanismo de cobro, las cuotas y dónde se abonarán.

La jefa comunal pretende conformar un «fondo de reinversión» para pavimentar «las zonas que aún se encuentran postergadas». Pero, resultó llamativo que no adopte la misma postura con el acceso Rubén Hugo Marín, que se construyó por administración municipal; y algunos -con más ironismo que realidad- se animaron a plantear por qué no cobrar también la Travesía Urbana de la ruta nacional 35.

La crisis económica preocupa a las autoridades municipales, más allá que públicamente aún no se han pronunciado. Pero Curutchet ya anticipó algunas medidas que adoptará para obtener recursos económicos: compactará motovehículos secuestrados en procedimientos de tránsito, venderá terrenos municipales del programa Un terreno, un hogar II, rematará chatarra del Parque Automotor y cobrará el alumbrado público a los terrenos baldíos.

Estas medidas considera que «permitirán ir consolidando una necesaria autonomía económica», porque «las políticas implementadas por los estados en este año serán de escasos recursos», y para los municipios serán «muy escaso los recursos públicos que no sean coparticipables».

«Imposible».

El Ejecutivo municipal aún no comunicó cómo y dónde se abonará la denominada Tasa de Pavimentación, pero el presidente del Consejo de Administración de la Cospec Ltda, Claudio Dall’ Asta, ya anticipó que «es imposible» que se incluya en el recibo de energía eléctrica. «Nunca nos plantearon esa posibilidad, pero no. Estamos pensando en sacar tasas municipales del recibo, así que sería una locura incluir otro servicio municipal. El asociado que se quede tranquilo que en el servicio no se incluirán nuevos servicios municipales y estamos analizando retirar las tasas municipales de servicios que no presta la Cospec Ltda», reveló el dirigente cooperativo.

La Cospec Ltda actualmente en sus recibos cobra cinco tasas municipales. Alumbrado Público, Cloacas y Alumbrado en Espacios Comunes son servicios municipales que la Cospec Ltda los cobra y los presta; y después están Recolección de Residuos y Reciclado donde la cooperativa solamente es «boca recaudadora».

