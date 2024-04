Comenzó a implementarse el Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes de la UNLPam

Los Departamentos Estudiantes de las facultades de la UNLPam atenderán la gestión del beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito Universitario implementado conjuntamente con el Gobierno de La Pampa, informó el Rectorado.

Podrán hacer uso del beneficio las y los estudiantes que vivan a más de 30 kilómetros de su lugar de cursada, dentro de la Provincia de La Pampa.

Podrán viajar gratuitamente dos veces por mes a su lugar de residencia y volver a la sede de su facultad.

En caso de estudiantes que vivan a menos de 30 kilómetros dispondrán de veinte viajes ida y vuelta gratis a la ciudad sede de su Facultad.

El beneficio alcanza a estudiantes regulares y estudiantes ingresantes a carreras.

TRAMITACIÓN

Las y los estudiantes deberán presentar DNI. El Departamento Estudiantes de la Facultad emitirá 4 comprobantes qué deben ser resguardados cuidadosamente, ya que cada uno representa un pasaje para el mes en curso.

Cuando él o la estudiante quiera viajar se deberá presentar (con tiempo) en la ventanilla de la terminal con el comprobante que se emitió oportunamente. La empresa se queda con el comprobante y entrega un pasaje regular.

En el caso de vivir en Toay y cursar en Santa Rosa, las y los estudiantes deben dirigirse con el comprobante emitido en la Facultad a las oficinas de la empresa Transur SRL en la terminal de Santa Rosa.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

No se podrá transferir el boleto; no se podrá canjear por su equivalente en efectivo y no se podrá usar para otro fin o destino que ir a los respectivos hogares. Tampoco se podrán acumular los viajes entre meses.

Se solicita a las y los estudiantes mantener actualizados los datos consignados en su perfil del sistema SIU GUARANÍ

Las consultas se podrán realizar al correo electrónico [email protected]

