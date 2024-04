Julia Garner será Silver Surfer en la próxima película de »Los 4 Fantásticos»

A la reciente confirmación de los cuatro protagonistas de la próxima película de Marvel, »Los 4 Fantásticos», se le suma al elenco la actriz Julia Garner, conocida por su papel de Ruth en »Ozark». Interpretará al icónico personaje Silver Surfer, quien ya apareció en la adaptación del año 2007 (Los 4 Fantásticos y Silver Surfer).

Según reveló Deadline, será la versión de los comics de Shalla-Bal. Así, una de las actrices que más promete en la industria compartirá el reparto junto a Pedro Pascal (The Last Of Us), que será Reed Richards; Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman) como Sue Storm, Joseph Quinn (Stranger Things) como Johhny Storm y Ebon Moss-Bachrach (The Bear).

Además de su éxito con la serie de Netflix, »Ozark», Garner se metió de lleno en el cine con el lanzamiento de »The Royal Hotel», también de Netflix, y se espera por el estreno de »Wolfman», junto con Christopher Abbott, así como también el thriller »Apartment 7A».

De qué se tratará »Los 4 Fantásticos», la próxima película de Marvel

Los detalles de la trama se mantienen bajo siete llaves. Hay miles de teorías de los fanáticos, y el reciente anuncio de la aparición de Silver Surfer le agrega un mayor condimento a la expectativa que genera la película.

La dirección de Los 4 Fantásticos estará a cargo de Matt Shakman, quien destaca por su habilidad detrás de la cámara con proyectos como WandaVision y los dos primeros episodios de Monarch: el legado de los monstruos. Mientras que el guion quedará en manos de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Con la dirección de Shakman y el talento de Pascal, el reinicio de este grupo de superhéroes dentro del MCU está configurado para ser una reinterpretación fresca y emocionante de la querida serie de cómics.

Marvel: »Spider-Man 4», con Tom Holland y Zendaya empezaría su rodaje en octubre de este año

Buenas noticias para los fanáticos del superhéroe arácnido de Marvel, la cuarta entrega de Spider-Man estaría por llegar más temprano de lo pensado: se comenzaría a filmar en octubre y cuenta con el regreso, además del protagonista Tom Holland, de Zendaya como MJ.

Tras varias dudas luego de lo que fue el rotundo éxito de »Spider-Man: No Way Home», que incluyó las reapariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, el propio Tom Holland había dicho no estar seguro sobre si la historia del personaje en solitario dentro del Universo Cinematográfico de Marvel continuaría.

Pero ahora ese escenario de incertidumbre cambió, ya que según el medio The InSneider, tanto Marvel como Sony tienen en mente iniciar el rodaje de la cuarta película este mismo año, en octubre.

Otra de las novedades sería en la silla de director, ya que Justin Lin, quien es conocido por su trabajo en la saga de »Rápidos y Furiosos», reemplazaría a John Watts, que dirigió la trilogía de Peter Parker.

Luego del final de »Spider-Man: No Way Home», otra incógnita plasmada entre los fanáticos era sobre el futuro de Zendaya. Según se informó, la estrella de »Duna: parte dos», volverá, en el marco del retraso de las grabaciones de la tercera temporada de ‘‘Euphoria», de HBO, en la que es protagonista.

