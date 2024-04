Ex policía agredió a mujer en intento de desalojo ilegal

Un violento episodio sufrió ayer una mujer en Santa Rosa cuando un ex efectivo de la Policía Federal, dueño de una propiedad, intentó desalojarla de manera ilegal a ella, a su pareja y a un niño de 5 años. La inquilina tiene contrato vigente y ha efectuado los pagos al día, según aseguró; pero el hombre llegó a agredirla con trompadas y patadas.

Virginia Cisnero es el nombre de la mujer violentada y le contó a este diario que el ataque del hombre, identificado como Carlos Medina y que fue demorado por la policía a raíz del incidente, se debe “a que quiere cambiar el monto del alquiler por sexo y yo me negué”

A raíz de esa situación, que comenzó a registrarse hace cinco meses, la mujer hizo tres denuncias e intento que le impongan a Medina una restricción de acercamiento, “pero la Justicia no aceptó porque dice que como no somos pareja no es violencia de género”.

El hecho se registró este martes cerca de las 8 horas, en la calle Baldomero Tellez al 500 y rápidamente se viralizaron imágenes del agresor, que fue demorado por efectivos de la Seccional Primera de Policía.

“Tengo mucho miedo con lo que puede llegar a hacer, tengo un nene de 5 años y hoy se enloqueció, me dio dos piñas en el rostro, me tiró contra el piso y ahí me pateó la espalda. No puedo mover un dedo por el ataque y esto se transformó en un calvario porque yo quiero vivir tranquila en la casa que alquilé”, resaltó la mujer.

“Estoy con un contrato con la ley de Alquileres anterior, pero él (por el propietario) me lo hizo por un año. Yo cumplo todos los meses el contrato, no es problema el pago del alquiler, pero no me acepta el pago. Su abogado me dice que tengo 45 días para irme, pero tengo un contrato vigente y le quiero pagar”, concluyó.

