Liga Pampeana 2024: Ferro de General Pico ganó en la apertura de la octava fecha

Ferro Carril Oeste de General Pico venció ayer a Pico Football Club en el único adelanto de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de fútbol. Agustín García puso en ventaja al Decano en el primer tiempo, pero el Verde reaccionó en el complemento y dio vuelta la historia con goles de Bautista Bartolomé y Marco Pérez.

Con este triunfo, Ferro escaló posiciones en la clasificación y se ubica en el sexto lugar con 11 puntos.

La jornada se completará el fin de semana con Racing vs. Alvear FBC; Ferro de Realicó vs. Argentino de Quemú Quemú; Independiente de Pico vs. Costa Brava; Ferro de Alvear vs. Jorge Newbery de Rancul y Juventud Regional de Miguel Cané vs. All Boys de Trenel.

Ferro de Alvear es líder con 16 puntos, seguido por Alvear FBC con 15, Costa Brava con 13; Racing y Ferro con 12; Juventud Regional 11; Jorge Newbery 10; Ferro de Realicó 9; Independiente 8; All Boys y Pico FBC 7; y Argentino 1.

