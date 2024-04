Nación también dejó de financiar el funcionamiento de los CDI

El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, confirmó que Nación dejó «caer» el Plan Nacional de Primera Infancia que financiaba el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 3 años, y también el Programa de Apoyo al Egreso de niños (PAE) que «se criaron en hogares y hoy son mayores de edad y percibían el 85 por ciento del salario mínimo vital y móvil».

«Nosotros hace tres meses que estamos esperando directivas de Nación. Lamentablemente nos enteramos por los medios periodísticos, porque en la secretaria de Niñez y Adolescencia no nos responden el teléfono. Aguardamos que nos confirmen o no (la interrupción del programa nacional), para ver de qué manera podemos ayudar a los municipios a desarrollar una tarea tan importante como se lleva a cabo en estos espacios», expresó Bonino en una entrevista con Radio DON de esta localidad.

El funcionario provincial explicó que actualmente en La Pampa «más allá de la situación económica compleja que atravesamos, seguimos adelante con todos los programas de esta subsecretaría, porque el gobernador Sergio Ziliotto pidió expresamente no recortar en salud, educación, seguridad y niñez».

«Pero, había muchas políticas públicas nacionales, que venían instaladas desde hace muchos años, que hoy se dejaron de aplicar. Hoy no tenemos contacto con autoridades nacionales, no los conocemos y no se ponen en contacto con nosotros», destacó.

– Bonino, ¿o sea que el programa de apoyo económico para los CDI fue desfinanciado?

-Sí, Hace tres meses que estamos esperando algunas directivas. Los CDI son de la órbita municipal, porque es responsabilidad de los municipios el sostenimiento del CDI, y nosotros tenemos la obligación de supervisar su funcionamiento y adherirlos a un plan nacional que fue creado en 2017 por Mauricio Macri y fue sostenido y profundizado por el gobierno anterior (de Alberto Fernández). Y también durante el anterior gobierno se construyeron 16 CDI totalmente equipados. Los que faltan terminar los concluirá el gobierno provincial.

-Es una paradoja. La crisis exige que cada vez más familias tengan que salir a trabajar para afrontar la adversidad económica y obviamente que carecen de recursos para el cuidado de sus niños.

-Es que forma parte de lo mismo. Este gobierno considera que esto es un gasto y no una inversión. No entienden la importancia de invertir en primera infancia, porque permite formar niños, adolescentes y adultos más sanos, saludables y con mejores vínculos, está acreditado científicamente. En un país donde tenemos el 70 % de los pibes y pibas por debajo de la pobreza, que ya venía con altos índices y ahora se incrementó en un 10 por ciento en tres meses, y la diferencia es que hoy no hay dineros nacionales destinados a garantizar espacios de cuidados, que son fundamentales para que los padres salgan a trabajar y sus hijos queden al cuidado de personal formado y dedicado para atenderlos.

