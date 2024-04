Dubai sacó un billete de oro de 24 kilates

La gran ciudad de Emiratos, Dubai, es el patio de recreo de ricos y famosos, y así por ejemplo, la familia más rica de Asia fue filmada conduciendo un increíble convoy de 20 coches por las calles, claro que cuando no estaban inundadas como en estos días.

Una nueva excentricidad acaba de ser sumada a esa suerte de competencia por ver quién inventa más extravagancias.

La tienda alibaba ya ofrece el billete de oro puro de 24k, billete de Dubái, dirham 500, para souvenirs de negocios. Rinde homenaje al histórico comercio del oro en la ciudad.

El billete de oro de 24 quilates ha sido creado por Dian Jewellery, en colaboración con Finmet DMCC y Valaurum.

This is Dubai’s first 24-karat gold note.

April 14, 2024