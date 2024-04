La polémica del Superclásico: la foto que demuestra que estuvo bien anulado el gol de River

En la transmisión repitieron la jugada una y otra vez, pero los hinchas no estaban seguros de que fuera correcta. Además, la ubicación de la cámara no era la mejor para resolver la duda, ya que no estaba de frente al arco.

Unas horas después a que terminara el Superclásico, finalmente esa imagen que dejaba clara la cuestión, llegó. La publicó el usuario @CaffaroA en su cuenta de la red social X.

Vengo a traerle tranquilidad al pueblo riverplatense. Todo legal. Saludos. Créditos a mi cuñada por la foto de la fecha pic.twitter.com/0EmIQCGzVx — Agustín Cáffaro (@CaffaroA) April 21, 2024

“Vengo a traerle tranquilidad al pueblo riverplatense. Todo legal. Saludos. Créditos a mi cuñada por la foto de la fecha”, bromeó.

Luego, compartió el video de la jugada, que despejó aún más las dudas.

