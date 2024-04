Liga Pampeana 2024: Ferro de Intendente Alvear ganó y se afianza en el liderazgo

Concluida la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol, Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear mantiene una diferencia de tres puntos sobre sus inmediatos escoltas, cuando restan dos fechas para la finalización del primer torneo anual. Hoy triunfaron Alvear FC, Costa Brava, Racing Club y Sportivo Independiente, y Ferro de General Pico abrió la fecha con una victoria en Rancul. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

En Trenel, Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear derrotó 1 a 0 a All Boys, con una conquista de Eric Soloppi.

En General Pico, Costa Brava derrotó 3 a 1 a Ferro Carril Oeste de Realicó, con anotaciones de Pablo Agüero –de penal- y Lautaro Ibarra –en dos ocasiones- para los piquenses, y Pablo García descontó para los realiquenses.

En Quemú Quemú, Racing Club derrotó 2 a 1 a Deportivo Argentino, con dos tantos de Juan Cruz Chazarreta para los castenses, y descontó Matías Herrero para los quemuenses.

Alvear FC goleó 4 a 0 a Juventud Regional con tantos de Andrés Galetto, Gonzalo Arriola y Axel Bertaina –en dos ocasiones- para los azules.

En General Pico, Pico FC perdió 1 a 0 con Sportivo Independiente, y el único tanto lo marcó Esteban Gutierrez, mientras que los rojos terminaron con un jugador menos por la expulsión de Bautista Cortiglia.

La fecha había comenzado en Rancul, con el triunfo de Ferro Carril Oeste de General Pico por 2 a 0 frente a Jorge Newbery, con goles de Agustín Valsichik y Bautista Bartolomé.

TABLA DE POSICIONES

Ferro de Intendente Alvear, 22; Alvear FC y Costa Brava, 19; Racing Club, 16; Ferro de General Pico y Juventud Regional, 14; Ferro de Realicó, 12; Sportivo Independiente, 11; Jorge Newbery, 10; All Boys de Trenel y Pico FC, 7; y Deportivo Argentino, 1.

PRÓXIMA FECHA

Deportivo Argentino vs Alvear FC; Racing Club vs Costa Brava; Ferro de Realicó vs Pico FC; Sportivo Independiente vs Jorge Newbery; Ferro de General Pico vs All Boys de Trenel; y Ferro de Intendente Alvear vs Juventud Regional.

