Liga Federal de Básquet 2024: Los piquenses ya tienen rivales en los play offs

Sportivo Independiente y Ferro Carril Oeste de General Pico tienen rivales confirmados de cara a los playoffs de la Liga Federal de básquet, mientras que All Boys esperará este fin de semana para conocer a su rival.

El Rojo terminó la fase regular en la segunda posición de la Conferencia Sudeste A y enfrentará en la serie de playoffs al Club Somisa de San Nicolás, que abrirá la serie como local y que viene de ganarle a Colón de Chivilcoy. El primer partido se jugará el sábado 18 en San Nicolás mientras que el segundo se disputará en el Gigante de la Avenida el martes 21 de mayo. De ser necesario un tercer partido se disputará el miércoles 22, también en General Pico.

Ferro, en tanto, finalizó tercero en la fase regular y enfrentará a San Martín de Junín, que viene de eliminar a Belgrano de San Nicolás. El primer partido se jugará el sábado 18 en el Colosito de Barrio Talleres, mientras que el martes 21 la serie se mudará a Junín donde, en caso de ser necesario, se jugará el tercer partido.

Espera.

Por otro lado, All Boys de Santa Rosa, que finalizó primero en la Conferencia Sudeste A, conocerá rival este fin de semana luego de que se dispute el Play In de la Zona B donde se enfrentarán Colón de Chivilcoy vs. Independiente de Zárate y Los Indios vs. Belgrano de San Nicolás. De ellos cuatro, saldrá el rival del Auriazul para los playoffs, que se jugarán también a partir del sábado 18.

En el otro play in de la zona A, jugarán Atlético Villegas vs. Independiente de Tandil y Kimberley vs. Quilmes, ambos de Mar del Plata.

Comentarios

Comentarios