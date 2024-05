Torneo Federal A: Ferro de General Pico rescató un punto en Mendoza

Ferro Carril Oeste de General Pico empató sin goles con Huracán Las Heras de Mendoza, en un partido válido por la octava fecha de la Zona 2 del Torneo Federal «A». El Verde hizo un gran desgaste físico y rescató un punto en un estadio difícil, ante un rival que llegaba a la fecha como segundo del grupo.

Con el empate, Ferro sumó su segundo punto de manera consecutiva -venía de empatar 0 a 0 con Argentino de Monte Maíz- y salió del último lugar de la tabla de posiciones.

En otro de los encuentros, Juventud Unida Universitario y Estudiantes igualaron sin goles en el clásico de San Luis, mientras que Argentino de Monte Maíz superó por 1 a 0 a San Martín de Mendoza. En tanto que el líder Ciudad Bolívar, superó por 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto.

Posiciones: Ciudad Bolívar 19; Argentino y Huracán 13; San Martín y Gutiérrez 11; Juventud Unida 10; Camioneros y Estudiantes 7; Ferro 6 y Atenas 5.

Próxima fecha (miércoles): Ferro vs. San Martín de Mendoza; Argentino vs. Camioneros; Gutiérrez vs. Juventud Unida; Estudiantes vs. Ciudad Bolívar y Atenas vs. Huracán.

