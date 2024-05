Hoy se cumplen 70 años de la primera sentencia dictada por el STJ de La Pampa

Hoy se cumplen 70 años de la primera sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia. Fue el 14 de mayo de 1954, apenas 44 días después de que el Poder Judicial de La Pampa iniciara sus actividades, y cuando la provincia aún se llamaba Eva Perón.

El fallo fue en respuesta a la apelación por una excarcelación y lleva las firmas de los ministros César Alberto Rodríguez y Manuel Eduardo Obarrio y el secretario Luis María Funes. Rodríguez fue el único pampeano que integró ese primer STJ y el primer pampeano en ser presidente del cuerpo al año siguiente.

La causa se caratuló “Tallada, Tomás s/excarcelación”, con el número de expediente 30/954, y procedía del Juzgado de Primera Instancia N° 3 de General Pico, que estaba a cargo del juez Carlos Osvaldo Vélez. En ese momento solamente había tres juzgados multifueros en la provincia, dos en Santa Rosa y uno en General Pico.

Vélez había denegado la excarcelación porque el imputado había cometido un delito en 1945 (nueve años antes), por el que recibió una condena a un año de prisión en suspenso, y en esa época había vuelto a cometer “dos nuevos hechos, uno en junio de 1953 y otro en febrero del corriente año, causas en que se le ha dictado prisión preventiva”, según puede leerse textualmente en la sentencia.

Y añadió el STJ: “En consecuencia (…) se trata de resolver la situación de quien ha cometido un concurso real de delitos (reiteración de delitos), registrando además un antecedente judicial”.

“Como bien lo sostiene el a-quo (o sea el juez), el artículo 2° de la ley 12.583, que reformó el artículo 377 del Código de Procedimiento, solo admite como excepción –en caso de concurso real– los casos en que ‘prima facie’ pudieran corresponder al proceso los beneficios de la condena condicional (artículo 26 del Código Penal)”, indicaron Rodríguez y Obarrio.

Más adelante, expresaron que “a Tallada, la excepción expresada no puede ampararlo, por no tratarse de un primario (sic); no obstante encontrarse prescripto su antecedente (Soler, tomo II…) y habérsele impuesto primer condena en suspenso (…), por ser estos requisitos necesarios para hacer procedente la condena condicional”. Por consiguiente, el STJ confirmó la resolución apelada y no hizo lugar a la excarcelación de Tallada.

En los inicios del Poder Judicial, el STJ estuvo compuesto, además, por el presidente Rafael Quintana y dos ministros más, José Guillermo Ordoñez y Atilio Jorge Palacios, y se dividió en dos salas, una civil y otra penal.

Los otros organismos existentes fueron la Procuración General –a cargo de Agustín Nores Martínez– y dos fiscalías y dos defensorías, en ambos casos una en Santa Rosa y otra en General Pico.

