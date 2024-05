Haras de Castex vendió un potrillo pura sangre en $ 42 millones

El Haras Alborada de Eduardo Castex vendió un potrillo en 42 millones de pesos, en el 34º remate anual que se realizó en el Stud La Quinta de la familia de Juan Carlos Brandemann, donde salieron a la venta los productos 2022. El pura sangre Sould Out es hijo de Size y Not For Free, nació el 7 de septiembre de 2022 y fue adquirido por un stud de Córdoba. En el remate del haras local salieron a la venta 21 potrillos, y el promedio de la subasta fue de $ 15,5 millones.

El martillero Hernán Brandemann destacó que la jornada del remate «fue un día increíble donde nos sentimos muy apoyados por el camino que tomó Haras Alborada, y sí la gente lo disfrutó de la misma manera, para nosotros fue un éxito».

«Hoy la fiesta es por los hijos de Size porque tiene más del 50 por ciento de los hijos ganadores y estamos con un proyecto enorme que es For Defender que tiene quizás más papeles que Size», explicó el entrevistado.

El remate anual del haras castense concita la atención de interesados de varios puntos del país. Para la subasta, que se desarrolló el sábado, arribaron personas de Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Río Negro, mientras que también algunos compradores siguieron el remate online e hicieron sus ofertas telefónicas desde Neuquén y Corrientes, por ejemplo. «Vinieron algunos de los cuidadores de primera línea, que están entre el ‘top five’ de los mejores del país y había tres ofertando en nuestro remate», graficó el entrevistado, para destacar el interés por los productos del haras local.

Balance.

Brandemann explicó que Sould Out alcanzó el mayor precio en el remate de este año, porque «es un caballo diferente y lo eligieron grandes amigos y clientes de la casa, que tienen caballos en Córdoba, en La Plata y San Isidro».

«Ese potrillo tiene nombre, tiene papeles, tiene muchos hermanos ganadores y una madre que pinta para ser un emblema de los caballos de Alborada», aseguró.

Según el martillero, durante la subasta «los valores fueron muy buenos» y «algunos caballos se vendieron caros y otros a precios más normales. Se vendieron mas caros los hijos de Size que los de Lucky Island, y es algo que nos cuesta aceptar porque Lucky Island es un gran caballo para nosotros, y este año trataremos de seguir preñando alguna yegua, porque el año pasado no pudimos dado que tiene una lesión en una pata y le impide mantener el servicio», explicó. «El pura sangre de carrera -continuó- es la única forma de reproducción que tiene es por servicio natural, y es la gran diferencia con otras razas que ya trabajan con embriones».

Empleo.

Durante el desarrollo del remate del haras castense había más de medio centenar de personas trabajando, desde el servicio de catering hasta los afectados a la transmisión online. Hernán Brandemann indicó que actualmente él hasta tiene 14 empleados registrados, pero también genera movimiento de personas contratadas temporalmente que incluye transportistas, veterinarios, ingenieros agrónomos y nutricionistas, entre otros.

El entrevistado destacó que Argentina era el tercer productor mundial de puras sangre, pero ahora fue desplazado por Japón, que se encuentra detrás de Estados Unidos y Australia. «Japón empezó a fomentar el turf porque detectaron que genera trabajo. Hoy, hay caballos ganadores de grandes premios en Estados Unidos que nacieron en Japón y los llevaron a correr allá», dijo.

«En Argentina el turf genera el 60 % de la mano de obra que generan las automotrices. De las automotrices se habla todos los días en los medios de comunicación, pero del turf no se habla. Acá necesitaríamos una ley que realmente fomente el turf», concluyó.

