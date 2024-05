Subsidio de tasas para jubilados: Curutchet anticipó incorporaciones y modificaciones

«Acá la diferencia sería pasar de uno a dos beneficios mínimos, lo cual habría que analizarlo, porque no me parece mal. Pero se queda corto, porque menciona solo a los beneficiarios previsionales de Anses, pero no incluye a los beneficiarios de pensiones y jubilados del ISS», expresó la intendenta Mónica Curutchet.

La jefa comunal agregó que aún no analizó «detenidamente» el proyecto de los concejales del Frente Justicialista Pampeano (Fre.Ju.Pa) porque recién ingreso en el Concejo Deliberante (CD), y previamente debe ser analizado por los bloques legislativos y finalmente regresará al recinto para el tratamiento formal. Y aclaró que realiza las declaraciones «a título personal porque aún no nos reunimos con los concejales de JxC».

La jefa comunal planteó que el proyecto opositor «tenemos que modificarlo y ser más abiertos en la regulación, porque no podemos contemplar solamente la parte previsional nacional, sino también incluir a los beneficiarios del sistema previsional provincial». Opinó que en otro aspecto «se excede» porque no sería atinado «darle un subsidio a las personas que tengan dos o más inmuebles».

Finalmente ironizó que los concejales del Fre.Ju.Pa argumentan que esta iniciativa es producto de la crisis económica, pero el proyecto tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarlo en el futuro. «Me pareció positivo que prevean un año porque estamos presuponiendo que en un año las cosas estarán mucho mejor, o sea que tendrán una mirada positiva sobre la marcha del país», expresó.

AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS

El proyecto del Fre.Ju.Pa pretende ampliar «en este contexto socio económico» los subsidios de tasas para jubilados y pensionados, incorporando a los jubilados y pensionados que perciban «hasta dos haberes previsionales mínimos otorgados por Anses».

El beneficio será aplicable «sobre un solo y único inmueble», que será donde «habite efectivamente el beneficiario», en caso que los beneficiarios «sean titulares de más de un inmueble».

La polémica, y el debate, se centrará en la segunda parte del artículo 3, porque los opositores dejan aclarado que «no será impedimento alguno para acceder a la exención dispuesta, que los beneficiarios sean titulares de más de un inmueble». Esto permitiría que una pareja con dos jubilaciones y rentas de inmuebles, también acceda a la exención de las tasas municipales. Curutchet ya anticipó que en este punto no está de acuerdo.

La legislación además establece que los titulares de los inmuebles alcanzados por este beneficio, deberán presentarse en la oficina de Recaudación municipal, indicando los datos del inmueble que pretenden sea alcanzado por el beneficio, y tendrán que adjuntar copia de los recibos de pago de los haberes que perciben.

