El Aporte Solidario garantizará la asistencia alimentaria de 22.500 familias pampeanas

Con la presencia de los ministros Diego Álvarez (Desarrollo Social y Derechos Humanos), Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos Municipales) y Guido Bisterfeld (Hacienda y Finanzas) y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaa, se desarrolló el plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación Social y Legislación General de la Cámara de Diputados de La Pampa, para tratar los proyecto de ley donde se establece el derecho a un Retiro Especial para los agentes del Estado provincial, municipalidades o comisiones de fomento; y la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para la asistencia alimentaria de los sectores vulnerables de La Pampa. Los diputados sacarán dictamen el próximo lunes.

22.500 FAMILIAS

El ministro Álvarez fue quien explicó ante los legisladores que el proyecto de creación del Aporte Extraordinario será para atender la asistencia alimentaria de 22.500 familias, que representan 55 mil pampeanos.

A través del Fondo Alimentario Extraordinario provincial, será gestionado y administrado por la cartera social.

Álvarez destacó que se afectarán los sectores productivos, sino a los de mayor patrimonio en la provincia. También dijo que serán los municipios quienes determinarán los beneficiarios de este programa, a través de la Tarjeta Social y Alimentaria.

El funcionario provincial graficó la necesidad de esta programa, expresando que «en dos meses tendremos agotadas las partidas destinadas presupuestariamente este año para la atención de estos sectores vulnerables».

¿QUIÉNES APORTARÁN?

Del proyecto original se eliminó la palabra “agentes” entre los contribuyentes alcanzados en la administración pública y sólo serán los funcionarios los que deban hacer el aporte.

El ministro Bisterfeld reveló que el Fondo Solidario estará integrado por «el incremento de los ingresos brutos de las entidades financieras que pasará de ser 9,1 a 13,65%, también por lo que aportarán quienes posean vehículos del tipo 4×4 con una valuación a diciembre de 2023 de $ 40 millones, y/o cinco o más inmuebles o un solo inmueble pero valuado en $ 50 millones, y por la mitad del FoDeCo, durante 6 meses».

Respondiendo a la consulta de los legisladores, los funcionarios aclararon que se espera recaudar $ 17.500 millones. El mayor porcentaje lo aportarán las entidades financieras ($11.800 millones). También el 1% de los contribuyentes se verán afectados (unos 4.300 cuits) y el aporte del FO.DE.CO serán $ 3.750 millones.

“NO SERÁ UN IMPUESTO”

El subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente, manifestó que «será un tributo, una contribución especial, no un impuesto, por lo que apelamos a la ética de todos los que tendrán que contribuir, para que tengan la delicadeza de aportar para que en la mesa de cada pampeano haya un plato de comida».

En cuanto al aporte de las entidades financieras, Bisterfeld aclaró que el Banco de La Pampa «que tiene el 67% del mercado, absorberá el costo que esto represente para sus clientes, unos $6500 millones». También aclaró que los del FoDeCo hoy son fondos de distribución discrecional y que a partir de esta norma, en caso de aprobarse, «la mitad de ellos serán destinados exclusivamente a las demandas alimentarias que cada municipio tenga».

PROPUESTAS

En otro tramo, mientras el diputado León Nocanoff propuso que «se incorpore un artículo que establezca una prórroga automática, para el caso de que este desastre social que vivimos no se supere en 6 meses», su par Maximiliano Alliaga se opuso sosteniendo que «para ese caso, que lo vuelvan a pedir, nuestra obligación siempre es estar acá, para analizar y ver si es oportuno».

«Ojalá pudiéramos no haber tenido que enviar este proyecto, si Milei mandara los fondos que nos corresponden», sostuvo Bisterfeld.

Y el diputado Espartaco Marín celebró que se incorpore al Casino para compensar que los empleados no serán alcanzados por el aporte y que también queden afuera las mutuales y cooperativas, además de colocar un monto mínimo en el valor de los 5 inmuebles de los propietarios que se verán afectados y, resaltó que para él «es un impuesto y está bien que así se lo nombre porque no me ruboriza grabar a los que más tienen en beneficio de los más necesitados».

RÓTULOS

En un momento de la reunión, la diputada Noelia Viara solicitó conocer el listado de las personas que se verán beneficiadas con lo que se recaude con este aporte. “No queremos que sucedan cosas como lo de los comedores truchos que hoy son noticia a nivel nacional», dijo.

La subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger, le respondió que esa información sólo es estadística. «Una información nominal se brindaría únicamente en caso de tener una fundamentación muy preciso en la demanda, porque se trata de la población más vulnerable de la provincia y revelar esos datos sería colocar sobre ellos un rótulo, de lo cual no soy partidaria», expresó.

