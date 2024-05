Los shows más esperados en Buenos Aires para el mes de junio

Bandas muy reconocidas, presentaciones de álbum y celebraciones de grandes éxitos: el mes de junio trae una gran variedad de ofertas para los amantes de la música en vivo, con shows de todo tipo. Enterate todos los detalles de la agenda musical en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Pedro Capó en el Teatro Ópera

Pedro Capó, el exitoso exponente de música latinoamericana, anunció su regreso a Argentina y se presentará en el Teatro Ópera el día sábado 1 de junio, además de sus dos fechas previas en Córdoba y Rosario, el 30 y 31 de mayo, respectivamente.

El músico cuenta con más de diez millones de seguidores en todas sus plataformas digitales y más de nueve millones de oyentes mensuales, el creador de hits como La Fiesta, Calma, y Tutu, entre otros, hará un repaso por su amplio repertorio, donde vamos a poder escuchar sus hits clave combinados con sus lanzamientos más recientes, como “Himalaya” junto a Wisin, miembro del reconocido dúo Wisin y Yandel.

Las entradas están a la venta desde el sitio web de Ticketek.

Eruca Sativa en Vorterix

Con más de 15 años de trayectoria Eruca Sativa se presentará en dos conciertos íntimos y exclusivos en el Teatro Vorterix los días sábado 1 de junio y sábado 13 de julio, donde harán un repaso por su amplia discografía.

Eruca Sativa integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera realizaron en 2023 los festejos por su 15 aniversario con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires en el mes de diciembre. Además, sumaron más de 30 shows en Argentina y se embarcaron en una gira mundial en la que recorrieron: Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México y España.

Las entradas están a la venta desde el sitio web de All Access.

Deseo Club Solar en Deseo

El domingo 2 de junio, Deseo Club abrirá sus puertas para recibir un evento muy especial: la primera edición de Deseo Solar, que contará con las actuaciones de Juana Molina, Ale Sergi, Guido Sartoris, J. Catriel B2B Fermín, Franco D’ y Mabelucky.

»Lxs invitamos a bailar de día en la primera edición de Deseo Club Solar. DJ sets, shows en vivo, lectura de poesías, experiencias culinarias y perfos en todos los rincones de la nave» anunciaron desde la organización.

Las entradas están a la venta desde el sitio web de Venti.

Interpol en Luna Park

La exitosa banda estadounidense Interpol regresa a Argentina para tocar todos éxitos de sus principales y más exitosos álbumes que los catapultaron a la fama: »Turn On The Bright Ligths» y »Antics». En este marco de celebración, se presentarán el domingo 2 de junio en el estadio Luna Park.

Su álbum debut de »Turn On the Bright Lights» (2002), que incluye éxitos como »Untitled» y »Obstacle 1», fue aclamado por la crítica, llegando a la décima posición en la lista de NME de los mejores álbumes de 2002 y número uno en los 50 mejores álbumes de Pitchfork Media de 2002.

»Antics» es el segundo álbum de estudio de la banda lanzado en el año 2004, que vendió 488 000 copias en el Reino Unido y 100,000 en Estados Unidos, donde emplean la misma fórmula que su antecesor: bajos definidos, batería fuerte y guitarras distorsionadas, con una vaga, evocativas letras y cantadas por la resonante voz del vocalista Paul Banks. Estuvo en el Top 10 de la lista de la música más criticada en el año 2004 y contiene grandes éxitos como »Evil», »C’mere» y »Slow Hands».

Las entradas están a la venta desde el sitio web de Ticketportal.

Indios en Niceto Club

El reencuentro entre los rosarinos y su público será el 7 de junio en Niceto Club, con su formación original, el anuncio en las redes explotó y generó gran expectativa.

»Estamos con la ilusión a flor de piel, como si fuese el primer día. Con todas las ganas y la energía para dar lo mejor de nosotros. La felicidad que tenemos es inmensa. Ahora si… volvemos a los escenarios!» anunció la banda.

Desde el lanzamiento de su primer disco en 2013, Indios tuvo un desembarco impactante en la escena emergente Argentina y rápidamente, se posicionaron como una de las bandas rock pop más importantes a nivel nacional. Su primer disco fue nominado en los Premios Gardel y ganó en la categoría Mejor Álbum Pop.

Las entradas están a la venta en el sitio web de Passline.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata

La banda de rock fundada por Carlos »Indio» Solari se presentará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata el próximo 8 de junio, luego del frustrado show hace dos años, donde el municipio de la localidad decidió no autorizarlo por cuestiones »de seguridad».

«Gracias por la paciencia, estamos muy felices de volver a encontrarnos…», expresó el grupo de rock en su posteo, generando una fuerte exaltación entre los fanáticos del referente nacional y ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las entradas están a la venta el sitio web de Tu Entrada.

Babasónicos en el Movistar Arena

La icónica banda argentina se presentará en el Movistar Arena por sexta vez, con dos funciones el 14 y 15 de junio. Su nueva canción »Tajada» y los temas de su amplio repertorio seguirán siendo la excusa perfecta para esta nueva convocatoria tan solicitada por los fanáticos de la agrupación liderada por

»Como siempre, en todos los tiempos, Babasónicos es un fiel reflejo de la búsqueda de novedad; los riesgos musicales están presentes en cada uno de sus lanzamientos y prevalece la irrenunciable búsqueda de la canción perfecta», anuncian desde el evento.

Las entradas están agotadas, pero de lanzarse un remanente se encuentran únicamente en el sitio web del Movistar Arena.

El Mató a un Policía Motorizado en Movistar Arena

La banda platense de culto del indie argentino estará presentándose el domingo 16 de junio en el Movistar Arena, después de un 2023 muy movido -donde agotaron dos shows en el Luna Park- además de una gira extensa. Presentarán su último disco, ‘‘Súper Terror».

Además, vienen de estrenar su cover de »Slippery People» de la mítica banda Talking Heads, en el marco del álbum tributo »Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense», donde la agrupación es la única de América Latina en ser participe.

Las entradas están a la venta en el sitio web del Movistar Arena.

Anitta en Vorterix

Anitta, la artista que continúa llevando el funk brasileño a distintas partes del mundo, tendrá su esperado regreso a la Argentina el próximo domingo 16 de junio, en Vorterix. Su nuevo álbum, ‘‘Funk Generation», fue lanzado el pasado 26 de abril.

La gira contará con más de 20 fechas -que comenzó el 18 de mayo en Ciudad de México- y llegará a ciudades de todo el mundo, incluyendo sus primeros shows en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Toronto. Si bien BAILE FUNK EXPERIENCE marca el primer tour de Anitta en Norteamérica, no es la primera vez que la artista se presentará frente a público estadounidense: a finales de 2023 Anitta encabezó TikTok In The Mix, la primera experiencia global en vivo donde actuó ante una multitud de más de 17.000 personas en Sloan Park en Mesa, Arizona, rompiendo el récord de visualizaciones con más de 33,5 millones de espectadores viendo la transmisión. Además, en 2022, Anitta volvió a ser noticia y rompió récords como la primera mujer brasileña solista en actuar en Coachella.

Las entradas están a la venta en el sitio web de All Access.

Miranda! en el Movistar Arena

Miranda! estará por primera vez al Movistar Arena con cuatro recitales, los próximos 18, 20, 21 y 22 de junio, donde harán un show incluyendo lo mejor de su amplio repertorio, donde además presentarán nuevas canciones.

El artista invitado para abrir las noches será Juan Ingaramo y las entradas para el 20 y 21 se encuentran totalmente agotadas. Las restantes, todavía pueden conseguirse por la página del Movistar Arena.

Sonido Konex: Ryan, Las Tussi, Kill Flora y Posguerra

»Sonido Konex existe para sintetizar a la música clave de nuestro tiempo. Es una celebración, un pantallazo de la escena musical actual, y un motivo para escuchar el sonido de lo que está pasando», anuncian desde el evento, que tiene como fecha el próximo jueves 20 de junio a las en Ciudad Cultural Konex.

Se presentarán las bandas Ryan, Posguerra, Las Tussi y Kill Flora, en lo que será una gran presentación de la escena contemporánea en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas están a la venta en el sitio web del Konex.

Dillom en el Luna Park

Dillom presentará «Por Cesárea», su segunda obra de larga duración, por primera vez en vivo en el Estadio Luna Park, el próximo 19 y 20 de junio. »Esta obra totalmente distinta a Post Mortem muestra una maduración musical del proyecto y plantea un universo completamente nuevo, una historia con un personaje profundamente perturbado y un desarrollo del relato que permite leerlo desde diversas dimensiones y puntos de vista. La obra invita a sumergirse en una experiencia inmersiva», recita el evento.

El proceso de composición y experimentación de »Por Cesárea» duró más de un año. Tras comenzar el Post Mortem Tour, Dylan le presentó una idea y una historia a su equipo y así empezó la incesante búsqueda de cómo narrar la obra. En cuanto al audio, lo que se planteó desde el comienzo fue crear un disco atemporal que exista en un universo onírico. Para poder lograr ese sonido, la composición incorporó instrumentos tocados en vivo y equipos de otras épocas.

Las entradas están agotadas.

The Dandy Warhols en Niceto – postergado a febrero 2025

A ocho años de su última visita, la banda oriunda de Oregon, The Dandy Warhols, iba a presentarse el 12 de junio en Niceto. Lamentablemente, por »circunstancias ajenas a la producción», debieron posponer el show al 25 de febrero del próximo año.

Combinando psych-rock, shoegaze, power pop, synth pop y más con el descarado desapego de su homónimo pop-art, los Dandy Warhols son igualmente hábiles en melodías hipnóticas y pop satírico.

Entradas a la venta por el sitio web Passline.

