Traductora pampeana acompañó a la delegación de China: “Quedaron maravillados con La Pampa”

La santarroseña Lucía Fernández Maggio acompañó al embajador chino, Wang Wei, y la delegación de empresarios asiáticos durante su visita a La Pampa, y contó detalles singulares de la experiencia, que para ella significó “cumplir un sueño”.

La visita oficial del embajador de la República Popular China, Wang Wei, a La Pampa, acompañando a un grupo de empresarios interesados en invertir en la provincia, contó con la participación de una traductora que jugó “de local”.

Lucía Fernández Maggio, además licenciada en Ciencias Políticas y escritora, es traductora de chino mandarín y prestó su asistencia en el encuentro de los visitantes asiáticos a la Casa de Gobierno, donde se reunieron con el Gobernador Sergio Ziliotto. También los acompañó en la recorrida posterior del Parque Solar Fotovoltaico de Victorica, en una jornada muy productiva que ella vivió como la concreción de “un sueño personal”.

“Más allá de las cuestiones comerciales, que quedaron encaminadas, los empresarios chinos se maravillaron con los paisajes de la Provincia y con la calidez de los pampeanos y las pampeanas”, señaló Fernández Maggio.

Orgullosa en su doble rol de traductora y anfitriona, Lucía asegura que La Pampa “no se puede contar; hay que venir y recorrerla”. Y agrega: “¿Cómo explicás la presencia única en el mundo de los montes de caldén? ¿Cómo transmitís la magnificencia de la llanura, de sus colores y sus matices? ¿Cómo describís un atardecer? Es imposible, por eso disfruté tanto este viaje y siento que es cumplir un sueño. La relación de China con La Pampa es una historia de amor”.

“Las inversiones y los proyectos están encaminados y de eso no me corresponde hablar a mí, obviamente. El gobernador (Sergio Ziliotto) está haciendo un trabajo magnífico, digno de ser destacado. También su equipo de funcionarios y funcionarias junto a la Agencia ICOMEX. Está todo por hacerse”, dijo la politóloga pampeana que acaba de presentar su tesis de Maestría.

CHINA PAMPEANA

A la “china pampeana” le parece muy importante que el embajador de China haya viajado a la provincia y destaca el rol del mandatario pampeano en la concreción de la visita. “Me parece genial que haya acompañado a la delegación de empresarios. Esto es fruto del trabajo que viene haciendo el gobernador Sergio Ziliotto y que ya se puede ver en obras, porque cuando recorrimos el Parque Solar Fotovoltaico de Victorica comprobamos que había materiales provenientes de China”, reveló.

A los visitantes chinos les complace escuchar al gobernador hablando de lograr “la soberanía energética”, porque creen que ese es el camino a recorrer. Por eso están interesados en nuevos proyectos de Parques Solares Fotovoltaicos, como el de Victorica, que proveen energía limpia y cuidan el planeta.

En esa visita al oeste provincial, Lucía se sintió conmovida por la historia de Oscar, Marcelo y Jonathan, tres de los trabajadores de esa planta. “Son tres técnicos victoriquenses que hoy en día se están haciendo cargo del Parque que le da la provisión energética a su pueblo”, dice la traductora y uno piensa que con el sentido de pertenencia pasa algo parecido a lo que ella afirmó sobre La Pampa: no se puede explicar.

En el diálogo Lucía se esfuerza por dejar sentado que los pampeanos y pampeanas debemos “revalorizar lo que tenemos”, haciendo una mirada introspectiva:

“Hay una tendencia a hacernos creer que lo mejor está afuera y no es así. Lo que tenemos en La Pampa no se compra en ningún lado. No existe en ningún otro lugar. La calidad de vida que se acá es digna de ser destacada. Tenemos una provincia que es modelo para el resto del país en muchos aspectos”.

APRENDIZAJE

Lucía empezó a interesarse en aprender sobre China y conocer su idioma en la adolescencia. “Me fui metiendo de a poco, hasta que gané una beca para perfeccionar el idioma y me instalé allá. Participé en la creación de un centro cultural en el Complejo Pampas, que está ubicado en el sur de Pekín. Ahora estoy viviendo en Buenos Aires, pero trato de ir a China con la mayor frecuencia posible”, indicó.

La pasión con la que habla de su terruño y la admiración que siente por el gigante asiático y su pueblo permiten inferir que la historia de amor de Fernández Maggio, con La Pampa y China como protagonistas, tendrá nuevos capítulos…

