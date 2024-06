Caso Yanina Coronel: Organizaciones reclaman la prisión domiciliaria para la castense

Un grupo de organizaciones y mujeres que acompañan a personas víctimas de violencia de género se reunieron ayer al mediodía en el Centro Judicial de Santa Rosa para pedir por la prisión domiciliaria para la castense Yanina Coronel.

Mónica Rodríguez, vocera del grupo, dijo que “hicimos presentaciones ante dos espacios del Poder Judicial, ante la jueza de ejecución penal Marisol Rodríguez y ante el Tribunal de Impugnación Penal, apoyando la solicitud de la prisión domiciliaria para Yanina Coronel”.

“Nosotras fundamentamos este pedido en diferentes normativas de carácter nacional y provincial, entre ellos la Ley de Ejecución Penal 24.660 y su modificatoria, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), fundamentalmente. Y hacemos esta explicación porque la solicitud de la prisión domiciliaria, en este caso para la madre de un niño mayor de 5 años, se basa no exclusivamente en un derecho de la madre, que sí le asiste, sino fundamentalmente en el interés superior del niño”, explicó Rodríguez.

Y acotó que en base a jurisprudencia que ya hay en el país en un fallo del 2021, “se establece que no es la situación de desamparo, o desprotección del niño o de la niña, la que debe fundamentar la prisión domiciliaria, sino fundamentalmente su interés superior. Y esto no significa que el niño deba estar desamparado, o no contar con familiares, o no contar con un lugar que lo reciba, lo alimente y lo proteja, sino fundamentalmente que su desarrollo, y así está recomendado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se debe dar junto a sus padres, en este caso a su madre, que ha sido su eje de vida durante toda su infancia. Eso por un lado nos parece que debe ser resaltado”, enfatizó.

Condición de la edad.

Rodríguez dijo que “tampoco debe ser la condición de la edad un argumento, porque la ley reconoce que la prisión domiciliaria es un derecho otorgado a aquellas mujeres que están sufriendo prisión en el caso de menores de 5 años, pero contempla una condición ampliada para aquellos niños que se encuentren en estas condiciones, aunque hayan superado esa edad establecida”.

“Por otro lado, se debe también tener en cuenta la perspectiva de género, y eso es sumamente importante, y hay una recomendación referida a cuestiones de género en contextos de encierro, y en los derechos de las mujeres privadas en libertad, donde justamente establece que debe ser una prioridad en el análisis del otorgamiento de las prisiones domiciliarias , el tener en cuenta la responsabilidad del cuidado de esas mujeres para con sus hijos, y el derecho de esos hijos a ser cuidados por su madre”, explicó.

A su vez, dijo que “nosotras basamos esto en el caso del acompañamiento de Yanina Coronel, no solamente en que desde un principio quedó fehacientemente probada la violencia por razones de género que sufría esta mujer en forma crónica, sin ser asistida de la manera conveniente por los diferentes estamentos del Estado, sino que también impactaron fuertemente en la vida de su descendiente. Esta condición fue uno de los motivos por los que se disminuyó la condena a esta mujer, habiendo reconocido este Poder Judicial que había sido víctima, y los hechos de violencia habían existido”.

– Se conoció que el ex marido de Coronel, Gabriel Páez Albornoz, había violado la perimetral ¿Qué información tienen ustedes al respecto?

– Nosotras tenemos una información vinculada con lo mismo, sabemos que está formando parte de lo que conoce la justicia en la toma de sus decisiones. Siempre insistimos en que la perspectiva nunca puede ser hecha durante un hecho puntual, sino al contexto general que ya lleva demasiados años de vulneración de derechos tanto de la mujer, como del niño.

En este caso la respuesta ha sido que estas vulneraciones no han sido totalmente certificadas por el mecanismo de control. Pero de todos modos, llamamos la atención de que se ha sido retirado el dispositivo. Ha contado con la aprobación de una parte del Poder Judicial de esta provincia. No ha sido tomada la opinión de otros organismos que deberían ser consultados ante la posibilidad de la protección completa e integral del niño hasta que vuelva a estar en custodia de su madre.

Comentarios

Comentarios