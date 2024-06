Ley Bases: Blanqueo y Moratoria adentro; Ganancias y Bienes Personales afuera

El oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Senadores el blanqueo de capitales y la moratoria para deudas tributarias por unanimidad, pero tuvo un duro revés porque no pudo aprobar la restitución del impuesto a las ganancias y la reformas en Bienes Personales, que eran ejes centrales del Paquete Fiscal.

El oficialismo podrá revertir con mayoría simple la anulación de los títulos sobre Ganancias y Bienes Personales, pero no podrá modificar los cambios introducidos en el Blanqueo de Capitales ya que se aprobaron por unanimidad con lo cual esas reformas ya quedaron firmes.

Diputados aprobó las reformas en el impuesto a las Ganancias en la sesión del pasado 29 y 30 de abril con 132 votos y en el caso de Bienes Personales se aprobó con 142 votos con lo cual si reúne esa mayoría podrá reponer esos artículos que tienen un fuerte impacto fiscal para las provincias ya que se trata de impuestos coparticipables.

El blanqueo de capitales permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta 100 mil dólares y posterior a esa cifra y en el momento que se adhiere a este régimen se pagarán alícuotas progresivas del 5,10 y 15 por ciento.

El Senado introdujo varios cambios a esta propuesta del Gobierno ya que se eliminó a propuesta de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri para impedir que puedan ingresar en el blanqueo de extranjeros y que pueda hacer quienes tienen bienes a nombre de terceros, ya que la legisladora porteña planteó que podría beneficiar a testaferros.

A propuesta del senador de UP Fernando Salino también se estableció que no podrán ingresar al sistema los bienes no declarados de los familiares de narcotraficantes.

El oficialismo ya había aceptado introducir otros cambios que ahora quedaron firmes para que no puedan adherir al blanqueo las personas que fueron funcionarios en los últimos diez años, así como los familiares directos y hermanos ni tampoco se permitirá blanquear criptomonedas del exterior.

La moratoria de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social también fue respaldada por los 72 senadores, con lo cual se podrán regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo, y los contribuyentes que paguen en los primeros 30 días al contado o en tres cuotas tendrán una reducción de intereses del 70 por ciento.

Los contribuyentes que adhieran a la moratoria luego de los 30 días y hasta los 60 días podrán pagar su deuda con una deducción de intereses del 60 por ciento y quienes lo hagan hasta los 90 días será del 50 por ciento.

En el tema del impuesto a los Bienes Personales fue rechazado por 37 contra 35 votos, pero la sorpresa de esa votación la dio la senadora de Río Negro Mónica Silva que venía acompañando al oficialismo.

Posteriormente se puso a votación el dictamen de minoría impulsado por Martín Lousteau que también fue rechazado por 65 a 3 votos ya que solo lo acompañaron Guadalupe Tagliaferri y Maximiliano Abad.

El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iban a comenzar a pagar Bienes Personales con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente y con una alícuota 0,5 al 1,5 cuando en la actualidad está en 1.75.

También se permitía pagar en forma adelantada por 5 años del impuesto por adelantado podrán abocar una alícuota especial de 0,45% por año.

La restitución del impuesto a las ganancias fue rechazada por 41 contra 31 por lo cual si Diputados no lo restituye estos artículos quedará vigente la ley sancionada en el 2023 por lo cual solo pagan los sueldos superiores a 15 salarios mínimos que en la actualidad representa uno 3,5 millones de pesos mensuales brutos.

La votación del Impuesto a las Ganancias fue de 41 votos negativos contra 31 afirmativos, ya que, a los 33 senadores de Unión por la Patria se sumaron los sufragios de los radicales Maximiliano Abad, Martín Lousteau y de María Huala (PRO), Edgardo Kueider (Unión Federal), Mónica Silva (Juntos por Río Negro) y Federal Edith Terenzi (Cambio Federal) y los santacruceños Jose Carambia y Natalia Gadano.

En el caso de Ganancias el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los solteros y de 2,3 millones para los casados y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.

La intención de restituir Ganancias era que las provincias recuperen los recursos que perdieron cuando el año pasado a instancias del entonces ministro de Economía Sergio Massa se eliminó la cuarta categoría y solo se mantuvo el tributo para los sueldos altos lo que implicó una perdida para la Nación y las Provincias de tres billones de pesos.

Si bien el título se había rechazado, Terenzi y Pablo Blanco había propuesto antes de la votación que algunos artículos como el diferencial para los trabajadores de la Patagonia y las horas extras de las guardias del personal de salud se aprueben en forma separada, pero la legisladora Guadalupe Tagliaferri planteó que, al haberse eliminado el título, no tenía sentido votar un artículo en forma separada.

La posición de Tagliaferri fue respaldada por el senador de Unión por la Patria Jose Mayans que propuso seguir votando el título siguiente.

También se aprobó en particular las nuevas escalas del Monotributo y el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

En el último tramo hubo una polémica cuando se aprobó los cambios para las regalías mineras y allí el santacruceño José Carambia pedía que se eleve al 5 por ciento, pero el senador libertario Ezequiel Atauche rechazó ese pedido y planteó que para los actuales emprendimientos se mantendrá en el 3 por ciento y solo se elevará en el caso de las nuevas inversiones.

Comentarios

Comentarios