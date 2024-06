La ruta nacional 151 está detonada y Vialidad Nacional está paralizada

Las imágenes son por demás elocuentes: autos haciendo piruetas en zigzag, incluso bajando a las banquinas, para tratar de “sobrevivir” y seguir en camino. Se trata de un tramo de la ruta nacional 151 que en el oeste pampeano está “detonado”, según denuncian usuarios mientras Vialidad Nacional está paralizada por el feroz recorte de fondos que impuso el gobierno nacional de Javier Milei desde su asunción.

La ruta fue reparada y reasfaltada desde Puelén al cruce de la Ruta del Desierto en 25 de Mayo. Pero desde la primera localidad hasta Algarrobo del Águila el camino se hace intransitable, un panorama agravado por las lluvias de los últimos días pero sobre todo por la falta de obras de Vialidad Nacional, publicó el diario La Arena.

El organismo incluso mantiene un obrador en el ingreso a Puelén ya que se realizó el trabajo previsto en un tramo de la ruta, pero luego las tareas se paralizaron, sin que siquiera se efectúen bacheos o mínimos mantenimientos.

“Del Cruce del Desierto a Puelén está todo reasfaltado, quedó impecable, pero el problema es de Puelén hasta antes de Algarrobo del Águila, que muchos lo llamamos ‘tranqueras blancas’ a ese tramo, todo está detonado, no hubo más bacheos y con las lluvias se volvió un desastre. Realmente no son baches, son cráteres, no la arreglaron nunca más, porque al menos Vialidad mantenía, pero ahora está todo paralizado”, comentó un poblador de la zona.

Licitación.

El 22 de junio del año pasado se licitó la obra para reparar 40 kilómetros de la ruta nacional 151, desde Río Negro al límite con La Pampa. La decisión de avanzar con el proyecto se tomó luego de un siniestro vial en el que murió un trabajador petrolero y el posterior masivo corte que el sindicato del sector, bajo el slogan “sin rutas no hay Vaca Muerta”. Tras la protesta, el gobierno rionegrino anunció el llamado a licitación para la reconstrucción 41 kilómetros de la ruta 151.

La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses a partir del inicio y se trata del tramo más deteriorado de la ruta, para lo cual se realizó un proyecto de obra nueva que contempla tareas de sub-base, base, repavimentación, señalización, entre otras.

