El trailer de la nueva temporada de «House of the Dragon»

En el marco de una impresionante expectativa, “House of the Dragon”, precuela de la aclamada serie «Game of Thrones», se estrenó este domingo su segunda temporada en la plataforma Max.

La serie de épica fantástica se transporta 200 años atrás de la original, para sumergirse en la turbulenta historia de la Casa Targaryen, la poderosa dinastía que gobernó Westeros con mano de hierro y fuego de dragón.

Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D’Arcy y Rhys Ifans encabezan un reparto excepcional que da vida a los complejos y carismáticos personajes de «House of the Dragon».

La serie destaca por su impecable ambientación, recreando con gran detalle el mundo de Westeros tal y como lo imaginó George R.R. Martin en sus novelas «Canción de hielo y fuego».

A qué hora se estrena la segunda temporada de “House of the Dragon”

La serie original de HBO estrena el primer episodio de la segunda temporada este domingo 16 de junio. Luego, irá lanzando un capítulo por semana todos los domingos.

Trama de “House of the Dragon”

En el apogeo de su dominio, la Casa Targaryen se encuentra dividida por una disputa interna: ¿Quién heredará el Trono de Hierro tras la muerte del Rey Viserys I Targaryen? Dos bandos se enfrentan: por un lado, Rhaenyra Targaryen, la primogénita del Rey, quien por derecho debería ser la próxima reina; por otro lado, Aegon Targaryen, el hijo menor de Viserys, apoyado por su ambiciosa madre, Alicent Hightower.

La lucha por el poder no solo se libra en las salas del trono y los pasillos del poder. Dragones, criaturas majestuosas y temibles, sobrevuelan los cielos de Westeros, inclinando la balanza a favor de aquellos que las dominan.

Intrigas palaciegas, alianzas secretas y traiciones inesperadas te mantendrán en vilo a lo largo de la serie. Cada personaje tiene sus propios objetivos y ambiciones, y no dudarán en utilizar cualquier medio necesario para alcanzarlos.

Tráiler de “House of the Dragon”

