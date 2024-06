Ley Bases: 13 mil pampeanos tendrían que pagar nuevamente Ganancias

El ministro Pascual Fernández planteó el perjuicio que genera para los trabajadores de la Salud y las guardias médicas la posibilidad de restituir el Impuesto a las Ganancias, como pretende el gobierno nacional en el marco de la “Ley Bases” y el Paquete Fiscal.

En cuanto a la posibilidad de cortes en las guardias médicas porque llevaría a pagar Ganancias. El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales recordó que “habían sido exceptuados y ahora los va a afectar directamente”.

“Eso va a llegar. Recuerdo cuando pagaban Ganancias y decían que no les convenía, incluso por decisiones personales van a optar por no hacer guardias. También entran los docentes, tenemos 13 mil pampeanos afectados por el Impuesto a las Ganancias y me sorprende no ver a sectores que van a volver a pagar, que antes se quejaban, pareciera que hay un silencio cómplice que a nosotros no nos hace quedar quietos”, detalló.

“Tenemos un posicionamiento claro en este sentido, vinculado a lo ideológico. Y la oposición en La Pampa dice que no vota el aporte solidario porque es un impuesto, pero votan a dos manos para que los trabajadores vuelvan a pagar Ganancias. Pueden decir que lo rechazaron en particular, pero es fulbito para la tribuna porque le están dando las facultades delegadas y que en Diputados tienen los votos y tienen correligionarios o gente del PRO que lo acompañan”, añadió.

