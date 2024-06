En Castex, funcionarios “desconocían” la ordenanza de 2012 que frenaría Tasa de Pavimentación

«Desconozco esta situación y no lo tengo presente», respondió la secretaria de Gobierno de Eduardo Castex, Florencia Zumel, cuando fue consultada por la existencia de una ordenanza municipal sancionada en 2012, donde se requiere «el consentimiento de los frentistas» para cobrar las obras de pavimentación que se ejecuten en la zona urbana.

Algunos concejales también reconocieron «desconocimiento», y recurrieron al digesto legislativo digital, donde efectivamente constataron la existencia de la normativa municipal que publicó este diario digital y el diario La Arena.

Mañana no habrá sesión en el Concejo Deliberante local, porque por la conmemoración del Día de la Bandera, la reunión legislativa se pasó para el jueves 27. Habitualmente se realizaban una jornada antes o después del feriado, pero en esta ocasión se postergó una semana.

Algunos especulan que permitirá «apaciguar» y «clarificar» cómo continuará el trámite de este proyecto de ley impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Zumel reconoció que la intención era comenzar a cobrar la Tasa de Pavimentación desde el año próximo. «El CD aún está trabajando y de aplicarse será el próximo año», expresó -la semana pasada- la funcionaria.

-¿En el proyecto de ordenanza que enviaron al CD tuvieron en cuenta anteriores ordenanzas municipales?

-Está la ordenanza que autorizaba al Gobierno provincial para hacer la obra.

-¿Me refiero a las ordenanzas que regulan el cobro de estas obras y que requiere el consentimiento de los vecinos?

-No está establecido, no sé en qué ordenanza. Se debatirá en el CD. Desconozco esta situación. No lo tengo presente.

-¿O sea que no se evaluó la existencia de esa ordenanza vigente?

-No. El proyecto pasó por la asesora legal (Norma Saucedo), salió del Departamento Ejecutivo y pasó por toda las áreas competentes…y desconozco si se tuvo en cuenta esta situación o no. Pero, si así lo fuere, se puede analizar en el CD.

-Esta ordenanza fija que para cobrar la obra previamente debe existir el consentimiento de los vecinos.

-Supongo que eso debe ser cuando se quiere hacer cloacas o cordón cuneta con ingresos propios municipales, para recaudar la inversión que se realizó para esa contribución de mejoras. Podría ser en ese ámbito. Eso ya pasa por la asesora. Mónica (Curutchet) estuvo en el CD y conoce las ordenanzas, supongo que se ha tenido en cuenta si existe una ordenanza de esas características. Si la ordenanza es de 2012, Mónica formaba parte el CD.

Legislación olvidada.

La implementación del cobro de la Tasa de Mejoras de Pavimentación no tuvo en cuenta la vigencia de la ordenanza 35/2012 que declara de «interés público y pago obligatorio» de los frentistas las nuevas obras de asfaltado que se realicen en todo el ejido urbano, pero fija que el Ejecutivo municipal para ejecutar el cobro debe contar previamente con el «consentimiento por parte de los frentistas». Este último procedimiento no fue realizado por las autoridades municipales, al menos previo a la licitación y ejecución de la obra de pavimentación de 47 cuadras que financió la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La ordenanza de 2012, sancionada cuando la actualmente intendenta era concejala opositora, en el artículo 2 se faculta al Ejecutivo para el cobro de las obras «en tiempo y plazo prudencial que crea conveniente a los frentistas, previo consentimiento por parte de los frentistas para la realización de la obra». Y después determina que para el caso de personas de escasos recursos, previo estudio socio económico, y con la actuación del CD, se determinarán los plazos y excepciones.

Existen también la ordenanza 13/2021 que autorizó al Gobierno de La Pampa para ejecutar la obra de pavimentación, y la declaró los trabajos de «Interés General y Utilidad Pública». Pero, cuando se sancionó no se advirtió la existencia de esta ordenanza previa, y no incluyeron en el articulado que los trabajos financiados por el gobierno pampeano serían de pago obligatorio, como lo establece la normativa de 2012.

