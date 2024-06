Críticas a dirigente libertario pampeano con una condena por homicidio culposo

El actual secretario de La Libertad Avanza-La Pampa, Mario Nicolás Boschi, purgó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos. ¿El motivo? El 28 de diciembre de 2013, hace más de diez años, protagonizó un vuelco en el que falleció Florencia Yohana Roseo Seguel (18 años), quien viajaba con él en el asiento del acompañante.

La Justicia lo encontró culpable de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un automotor. El caso no es nuevo, pero el alto perfil público de Boschi, producto de su incursión en política, lo volvió a poner bajo la lupa de los familiares de la víctima de aquel siniestro vial, quienes no olvidan que el proceder imprudente del hoy “libertario” le costó la vida a la adolescente, publicó el diario La Arena.

Ayer, la hermana de Florencia, Paula Roseo, dejó un comentario debajo de una foto en la que se lo ve a Boschi flanqueado por Karina Milai y Martín Menem, durante el lanzamiento del armado de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.

“Gracias a Dios leí en la nota muchos comentarios, que me dieron, años luz de vida y que le hacen recordar a este tipo lo que realmente es. Asesino de Florencia Roseo! Mi flor más bella,mi hermana, mi ángel, mi todo. No tolero ni verlo sonreír. Su imprudencia al volante alcoholizado nos cambió en solo un segundo nuestra vida para siempre. Hagamos lo que hagamos Flor no va a volver, pero me voy asegurar de que te recuerden siempre lo que hiciste. Y así será hasta el último día de mi vida”, escribió.

Licencia recuperada.

La propia Paula fue quien comprobó en 2022 que a pesar de la condena que pesaba en su contra, Boschi ya había recuperado su carnet de conducir. Es que lo cruzó conduciendo en el centro de Santa Rosa y se aproximó a su auto en un semáforo para increparlo. Allí, la novia del condenado le mostró que había recuperado el carnet de conducir en el año 2021, por una decisión de la propia justicia.

En el juicio abreviado en su contra, realizado en 2017, manifestó que reconocía la existencia del hecho por el cual se lo enjuiciaba, como así la autoría, estando además de acuerdo con la pena acordada.

Entonces la Justicia acreditó que el 28 de diciembre de 2013, a las 07.45 horas, en un camino vecinal en la continuación de la calle Gobernador Duval, en la ciudad de Santa Rosa, Boschi conducía una camioneta Ford Ranger. Florencia Yohana Roseo Seguel viajaba como acompañante. Volvían a la ciudad desde la estancia “Indio Felipe” donde se había desarrollado una fiesta. El conductor aparentemente perdió el control del volante y volcó. Como resultado, la mujer salió despedida del rodado y quedó tendida sobre el camino. Tras el siniestro vial Florencia falleció.

Junto a la pena, el juez que lo condenó, Andrés Aníbal Olié, le impuso normas de conducta, entre las cuales estaba la de abstenerse a consumir bebidas alcohólicas. También lo obligó a pintar 5 estrellas amarillas en la ciudad, símbolo que representa a las víctimas del tránsito, y a realizar trabajo social no remunerado por el plazo de dos años en el área de rehabilitación del Hospital Lucio Molas.

