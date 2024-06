Murió Donald Sutherland, protagonista de «Los juegos del hambre»

Donald Sutherland, uno de los actores más versátiles y talentosos de Canadá, que cautivó y cautivó al público en películas como «M*A*S*H», «Klute», «Ordinary People» y “The Hunger Games” murió los 88 años.

El actor, cuya dilatada carrera se extendió desde la década de 1960 hasta la de 2020, murió el jueves, informó su hijo, el actor Kiefer Sutherland, en las redes sociales.

Donald Sutherland, un hombre alto con una voz profunda, penetrantes ojos azules y una sonrisa traviesa, pasó sin esfuerzo de papeles de personajes a protagonistas románticos junto a personajes como Jane Fonda y Julie Christie. También interpretó su parte de bichos raros y villanos.

Una de las estrellas más importantes de Hollywood en la década de 1970, siguió siendo solicitado para proyectos de cine y televisión hasta los 80 años. Conocido por su apariencia poco convencional y su versatilidad como actor, Sutherland interpretó una amplia gama de personajes memorables.

Entre ellos se encontraban un cirujano del ejército sinvergüenza en «M*A*S*H» (1970), un peculiar comandante de tanque en «Kelly’s Heroes» (1970), un detective de un pequeño pueblo en «Klute» (1971), un drogado y libidinoso. profesor en «Animal House» (1978), un funcionario local que se enfrenta a una presencia extraterrestre en «La invasión de los ladrones de cuerpos» (1978) y un padre desesperado en “Ordinary People” (1980). Se ganó una nueva generación de fanáticos con su gloriosa interpretación de un presidente despótico en «Los juegos del hambre» (2012) y sus secuelas.

«Me gustaría poder agradecer a todos los personajes que he interpretado, agradecerles por usar sus vidas para informar mi vida», dijo Sutherland en su discurso al aceptar un Premio honorífico de la Academia por su trayectoria en 2017.

Kiefer Sutherland dijo que su padre «nunca se dejó intimidar por un papel, bueno, malo o feo». «Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida», escribió Kiefer Sutherland en X.

Donald Sutherland nació el 17 de julio de 1935 en la provincia canadiense de New Brunswick y se crió en Nueva Escocia. Actuó en producciones escolares en la universidad, se mudó a Gran Bretaña para perfeccionar su arte y luego se mudó a los Estados Unidos, donde su primera gran oportunidad llegó como miembro de un elenco de primer nivel en la película de guerra «The Dirty Dozen» (1967).

Saltó a la fama tres años después interpretando al cirujano inconformista Hawkeye Pierce en la sátira sobre la Guerra de Corea del director Robert Altman «M*A*S*H» (1970). La película, que luego se convirtió en una serie de televisión, mostraba travesuras en un hospital quirúrgico móvil del ejército, aprovechando el sentimiento pacifista entre muchos estadounidenses durante la era de la guerra de Vietnam.

También en 1970, Sutherland protagonizó junto a Telly Savalas y Clint Eastwood «Kelly’s Heroes» como el sargento Oddball en una misión para robar oro a los nazis.

Al año siguiente, lo emparejaron con Fonda, una de las luminarias de Hollywood, en «Klute», y luego, en 1973, interpretó a un padre afligido en «Don’t Look Now», que incluía una candente escena de sexo con Christie. «Klute» desató un romance con Fonda, con quien participó activamente en el movimiento contra la guerra de Vietnam.

Sus películas de 1978 no podrían haber sido más diferentes. En la escandalosa comedia «Animal House», Sutherland interpretó a un profesor que se acuesta con la novia de un miembro de una fraternidad. «Invasion of the Body Snatchers» fue una exitosa nueva versión de ciencia ficción de un clásico original de 1956, que cuenta la historia de cápsulas alienígenas que se apoderan de los seres humanos.

La actuación de Sutherland en «Ordinary People», el debut como director de la superestrella de Hollywood Robert Redford, ayudó a que la película de 1980 ganara cuatro premios de la Academia, incluido el de mejor película. Sutherland protagonizó junto a Mary Tyler Moore y Timothy Hutton esta exploración de la fragmentación de una familia del Medio Oeste.

En la década de 1990 apareció en películas como «JFK» (1991), «Backdraft» (1991), «Buffy, la cazavampiros» (1992), «Outbreak» (1995), «A Time To Kill» (1996) y » Instinct» (1999) y ganó un premio Emmy por su actuación en la película para televisión de HBO de 1995 «Citizen X». En la década de 2000, apareció en las aclamadas «Cold Mountain» (2003) y «Pride & Prejudice» (2005).

En las películas de «Los juegos del hambre» de la década de 2010 sobre un futuro distópico en el que los adolescentes son enviados a una competencia mortal como entretenimiento de masas, se deleitaba interpretando al villano presidente Coriolanus Snow.

«La realidad era que tenía un país que gobernar. Al menos lo estaba gobernando, que es más de lo que se puede decir de algunas personas», dijo Sutherland a Los Angeles Times en 2017.

«Al principio de ‘Los juegos del hambre’ era divertido caminar por un aeropuerto y de repente sientes un tirón y miras hacia abajo y es una persona joven, siempre una niña, nunca un niño», dijo Sutherland. “Y su madre estaba parada allí y le dijeron: ‘¿Podrías tomar una fotografía con mi hija?’ Y estábamos uno al lado del otro y yo miraba a la cámara y la chica decía: ‘¿Podrías parecer mala?’”.

Los homenajes a Sutherland llegaron a Hollywood y Canadá este jueves.

Ron Howard, quien dirigió a Sutherland en «Backdraft», lo llamó «uno de los actores de cine más inteligentes, interesantes y fascinantes de todos los tiempos».

Sutherland tenía «un alcance increíble, coraje creativo y dedicación para servir a la historia y a la audiencia con excelencia suprema», escribió Howard en X.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hablando con periodistas en Nueva Escocia, dijo que Sutherland «era un hombre con una fuerte presencia, una brillantez en su oficio y verdaderamente, verdaderamente un gran artista canadiense».

Sutherland fue considerado uno de los mejores actores que nunca recibió una nominación al Premio de la Academia por ninguno de sus papeles. Estuvo casado tres veces y tuvo cinco hijos, incluido Kiefer.

