Caputo apuesta a un préstamo de Basilea y el Banco Europeo para evitar la devaluación

El ministro Luis «Toto» Caputo enfrenta una situación de naturaleza paradójica. En su momento de mayor fortaleza, cuando parece que el plan económico finalmente está logrando bajar la inflación, las dudas sobre la consistencia del programa se disparan. El riego país ya supera los 1400 puntos y el FMI no oculta su presión para que devalúe.

De hecho, fue el Fondo quien a través de su último documento puso al ministro contra la pared, confirmando la mala relación que Caputo tiene con el organismo. La presión fue tan intensa que Caputo sacó un tuit desesperado este viernes, negando que el informe del Fondo dice lo que dice, esto es que a fin de mes se termina el dólar blend para el campo, esto es una devaluación.

El tuit cayó muy mal en el mercado, donde circula una versión: «Fue Milei quien le pidió a Caputo que saque el tuit negando la devaluación». «Es una vergüenza ese tuit, niega lo que dice el SLA», agregó a LPO un operador del mercado, en referencia al Staff Level Agreement, el documento que difundió el FMI.

En esa situación de fuerte sitiado, fuentes al tanto de la discusiones en el equipo económico confirmaron a LPO que Caputo ahora busca un salvataje del Banco de Pagos Internacionales, más conocido como Basilea (BIS) y el Banco de Inversión Europeo (IEB) para conseguir fondos que le permitan sostener el actual ritmo de devaluación del 2% mensual, que el FMI rechaza.

La jugada no es una genialidad del ministro, ya Macri en 2017 apeló a un préstamo del IEB. Pero no es sencilla: Basilea suele exigir respaldo en oro para conceder préstamos. En el IEB está el ex presidente del Banco de México, Agustín Castens, un ultraliberal que compitió sin éxito por la presidencia del FMI.

El problema es que la resistencia de Caputo a devaluar está fragilizando su posición ante el FMI y otros actores de peso en las finanzas internacionales. «Están pidiendo la cabeza de Toto», afirmó a LPO un destacado operador de Wall Street, que agregó «no devaluar impone un jaque mate a Toto».

El malhumor del mercado es evidente, el riesgo país superó los 1400 puntos y las acciones siguen cayendo en Wall Street, al punto que YPF ya cotiza por debajo del valor que tenía cuando el kirchnerista Pablo González entregó al compañía al final del gobierno de Alberto Fernández.

