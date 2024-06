En Castex, crean la Tasa de Pavimentación: «Lo único que determina el CD es la unidad de cobro», dijo Saucedo

«Lo único que determina el Concejo Deliberante es la unidad de cobro que es el metro lineal de frente, después lo lógico será el cálculo (de actualización de costo) de la obra al momento de iniciarse el cobro y ver que parte se subsidia» que se «regula por resolución municipal», indicó la asesora legal de la Municipalidad de Eduardo Castex, Norma Saucedo, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Los concejales hoy tratarán y aprobarán -seguramente por mayoría- la nueva Tasa de Pavimentación, que oficialmente denominan «Contribución de Mejoras por Pavimentación», donde se declara de «utilidad pública y pago obligatorio» la obra de pavimentación que licitó, ejecutó y pagó el Gobierno provincial.

El Ejecutivo municipal tendrá amplias facultades para determinar el cobro de la tasa municipal, porque en el proyecto de ordenanza solicitó facultades para determinar «el costo actual de la obra, la forma de pago, las formas de ajuste de cuotas y el sistema de subsidio a dichos costos que resulten convenientes». Esto significa que aún no existen certezas sobre la cantidad, ni mecanismo de actualización de cuotas.

Y así lo admitió la abogada Norma Saucedo, quien expresó que «todo eso lo definirá el Departamento Ejecutivo cuando tenga la ordenanza. La cantidad de vecinos, que posibilidades tienen, si hay que subsidiar a algunos vecinos o a todos una parte, cuando este la ordenanza con el plano se determinarán las personas alcanzadas por esta contribución de mejoras», expresó.

«Lo que se pretende es que los fondos (económicos) que se recauden tengan el mismo destino para mejora de calles, construcción de cordón cuenta o entoscado de calles», dijo Saucedo.

«Ordenanza particular».

La asesora Norma Saucedo aseguró que actualmente «no hay nada que impida el cobro porque hay principios fundamentales del derecho, porque una ordenanza posterior deroga a una anterior».

«Esta ordenanza (que hoy se sancionará) tiene prevalencia sobre la ordenanza 35/12 que es una ordenanza general y este proyecto de ordenanza es una ordenanza particular en los aspectos que no reitera y acá no se reitera la consulta a los vecinos», agregó.

-Si existían intenciones de cobrar la obra de pavimentación por qué no se incluyó en el proyecto de declaración de utilidad pública.

-Porque no estaba claramente cuántas cuadras iban a ser, porque el proyecto del gobierno provincial se amplió por gestiones que realizó la intendenta Mónica Curutchet. Cuando declaras la cobrabilidad tenés que establecer a quién le vas a cobrar. Las ordenanzas técnicamente que generan contribución de mejoras son específicas. Esto es muy importante porque más allá de lo técnico, los vecinos se benefician con una obra que le da mayor valor a su propiedad. En esto se basa el pago obligatorio, en que cada persona que se ve beneficiada con una obra pública, le da a su propiedad un mayor valor.

Autonomía económica.

«Los obligados» comenzarán a pagar la Tasa de Pavimentación en el primer trimestre de 2025, que se subsidiará «el 50 por ciento del total del costo actual de la obra», y los fondos recaudados en la Cuenta Especial «serán destinados, en forma exclusiva, a la compra de materiales, equipamientos y pago de certificados de obras de pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, badenes y obras complementarias», anticipa el proyecto de ordenanza.

Curutchet anunció en el inicio del período de sesiones ordinarias que impulsarían el cobro de esta obra, junto a otras medidas económicas, para «consolidar una necesaria autonomía económica», porque «las políticas implementadas por los estados en este año serán de escasos recursos», y para los municipios serán «muy escaso los recursos públicos que no sean coparticipables».

