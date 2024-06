Fernández desmintió a la AAG: “El Aporte Solidario no afecta a ningún sector productivo”, dijo

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández aseguró que “la insistencia en el rechazo de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa al proyecto de Aporte Solidario impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto genera profunda sorpresa ya que ningún sector productivo está alcanzado” “Llama la atención tamaña mentira, sobre todo cuando el campo es uno de los sectores más beneficiados por las políticas de intervención positiva que genera el Gobierno provincial”, destacó.

“Sabemos de qué lado se paran y con qué intenciones, haciendo uso de una entidad con claros fines políticos para defender una postura ideológica donde se endiosa al mercado como si tuviera todas las soluciones”, afirmó el funcionario provincial.

El ministro Pascual Fernández aclaró que esta Ley “implica pedir un aporte mínimo a aquellos que tienen un alto patrimonio que no está afectado en ninguna actividad productiva, y al sector financiero que es el que más ha ganado en los últimos tiempos”.

“No vemos realmente cuál es el motivo por el que el aporte solidario pueda perjudicar al campo. Es muy sospechoso, y sorpresivo, que el sector productivo esté defendiendo al sector especulativo, que usa su capital para fines no productivos”, expresó.

VULNERABILIDAD

Fernández detalló que el proyecto de ley de Aporte Solidario “es en beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad, cuando desde el Gobierno nacional se implementa no solo un ajuste cruel sino un fuerte golpe a los bolsillos de todos los argentinos”.

“Es estar presente ante las necesidades de quienes no llegan a fin de mes, de quienes no pueden pagar las exorbitantes tarifas, de quienes deben vivir con salarios cada vez más depreciados y pelearle al desempleo. La postura de rechazo de la dirigencia rural muestra no solo la insensibilidad de estos sectores, sino también el desprecio a sus vecinos”, aseguró.

“Cuando dicen que el Gobierno de La Pampa intenta mantener el statu quo del entramado burocrático, se olvidan que el rol del Estado que tan livianamente atacan es el que apoya a la producción, el que ha incrementado las exportaciones de bienes con agregado de valor de La Pampa, el que impulsa con créditos blandos, el que tiene programas de acompañamiento productivo o mantiene rutas provinciales y caminos vecinales, el que premia con menos impuestos a quien invierte y genera empleo. El que trabaja para defender al sector y hacerle más fácil la producción”, comentó.

PROFUNDO AJUSTE

“Desde que asumió la presidencia Javier Milei la provincia de La Pampa ha sufrido no solo un profundo ajuste de los fondos que le corresponden por coparticipación y la paralización de toda la obra pública en la Provincia. También el destrato del Gobierno nacional que nunca convocó a nuestro Gobierno al diálogo”, recordó Fernández.

“Decir que en el marco del juego democrático en el que se trata esta Ley, y en el que todos se pueden expresar, hay una ‘confrontación constante’ de parte de nuestro gobierno es mentir adrede e intentar ocultar lo que en verdad está ocurriendo”, enfatizó.

“No acompañar medidas que afectan y afectarán el tejido social y los intereses económicos de la Provincia no es confrontar. Es defender a La Pampa, es comprometerse a mantener el superávit y resguardar los fondos que son de sus ciudadanos, es sostener el Estado que contiene y está al servicio de cada pampeano y cada pampeana”, cerró.

